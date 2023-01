Europa League und Nationalmannschaft: Raphael Holzhauser kommt mit viel Erfahrung zum TSV 1860 Österreicher hat 1,4 Millionen Marktwert

München – Raphael Holzhausers Wechsel vom belgischen Erstligisten OH Leuven zum TSV 1860 München befindet sich auf der Zielgeraden. Nur noch letzte Details sollen bei der Personalie zu klären sein, dann könnte Holzhauser bereits im Trainingslager im türkischen Belek zur Mannschaft stoßen. Seit Wochen wünscht sich Trainer Michael Köllner einen Winterneuzugang für das zentrale Mittelfeld. Jetzt haben die Löwen ihren Wunschspieler offenbar gefunden, denn Holzhauser gilt als Allrounder und bringt verschiedene Qualitäten mit, die dem Spiel des TSV aktuell fehlen. Mit einem Marktwert von 1,4 Millionen Euro wäre er außerdem der wertvollste Spieler der 3. Liga.

Rapahel Holzhauser: 1,93 Meter groß, Distanzschuss- und Standardspezialist

Allein durch seine Statur bringt der 29-Jährige einiges an Präsenz mit. 1,93 Meter misst der in Wiener Neustadt geborene Österreicher. Aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen und technischen Fähigkeiten wurde Holzhauser schon in seinen jungen Jahren viel Potenzial nachgesagt. Der Mittelfeldmotor hat einen feinen linken Fuß und ist auch für seine Distanzschüsse und eiskalten Standards bekannt.

Obwohl sich Holzhauser nie final in der Bundesliga durchsetzen konnte, kann er bislang auf eine stattliche Karriere zurückblicken. Unter anderem 19 Europa-League-Spiele und zehn weitere Quali-Spiele hat der Ex-Austria-Kapitän in seiner Vita stehen. Außerdem lief er zweimal seit 2020 für die österreichische A-Nationalmannschaft auf und stand unter Franco Foda in beiden Partien in der Startelf der Alpenrepublik.

Holzhauser spielte 36 Mal Bundesliga für Stuttgart und Augsburg

Vom Jugendverein ATSV Teesdorf wagte Holzhauser 2003 den Schritt in die Jugend von Rapid Wien, wo er sechs Jahre lang spielte. Als vielversprechendes Talent angepriesen, eiste ihn der VfB Stuttgart als 16-Jährigen für 100.000 Euro aus der österreichischen Hauptstadt los. Nachdem er bei der Stuttgarter Reservemannschaft bereits Erfahrungen in der 3. Liga sammeln durfte, feierte er am 21. Januar .2012 beim Auswärtsspiel auf Schalke sein Bundesligadebüt. Doch durchsetzen konnte sich Holzhauser beim VfB auf Dauer nicht.

Insgesamt 35 weitere Bundesligaspiele folgten für Holzhauser, der in der Saison 2013/14 an Mitkonkurrent FC Augsburg ausgeliehen war. Nach der Rückkehr verkaufte ihn die Schwaben im Winter 2015 endgültig für 250.000 Euro und Holzhauser kehrte in seine österreichische Heimat zurück.

Holzhauser war Kapitän bei Austria Wien

Allerdings ging er er nicht zurück zu Ausbildungsverein Rapid Wien, sondern zum Stadtrivalen FK Austria, wo er unter Trainer Thorsten Fink zum absoluten Führungsspieler reifte. Bei den Veilchen wurde der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler zum Kapitän und überzeugte in 146 Einsätzen mit 62 Scorerpunkten für den Hauptstadtklub.