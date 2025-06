Europa League ruft: Bundesliga-Debütant Vinlöf und Eigengewächs Demircan verlassen FC Bayern

Denn Vinlöf wechselt zu Dinamo Zagreb. Das berichten mehrere kroatische und deutsche Medien. Laut 24sata erhält der FC Bayern 700.000 Euro an Ablöse für den 19-Jährigen. Sky dagegen berichtet von rund zwei Millionen Euro. Der FCB hat keine Rückkaufoption. Am Schwede mit peruanischen Wurzeln sollen auch deutsche und portugisische Klubs sowie der FK Austria Wien interessiert gewesen sein.

München – Am 12. Mai 2024 feierte Matteo Pérez Vinlöf sein Pflichtspieldebüt für die Profis des FC Bayern . Beim 2:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg am 33. Spieltag der Spielzeit 2023/2024 wurde der Linksverteidiger eingewechselt und durfte unter der Leitung von Thomas Tuchel 15 Minuten lang in der Allianz Arena ran. Ein weiterer Bundesliga-Einsatz für den FCB wird vorerst nicht mehr dazukommen.

Für die Österreicher lief Vinlöf in der vergangenen Saison leihweise auf. In 38 Spielen gelangen dem Junioren-Nationalspieler Schwedens ein Tor und zwei Vorlagen. Nun zieht es den Linksverteidiger nach Kroatien. Dort könnte er erstmals Erfahrung in einem internationalen Wettbewerb sammeln. Zagreb verpasste in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft und spielt deshalb in der kommenden Saison in der UEFA Europa League .

Vinlöf war im Sommer 2022 aus der Jugend von Hammarby IF zum FC Bayern gewechselt. Für die Profis, die Amateure, die U19 und die U17 absolvierte der gebürtige Stockholmer insgesamt 55 Partien. Sein Vertrag in München wäre noch bis zum Sommer 2027 gelaufen. Bei Dinamo trifft Vinlöf auf einen Bekannten aus München. Eigengewächs Gabriel Vidovic steht ebenfalls vor einem Transfer in die kroatische Hauptstadt.

Münchner Emirhan Demircan zieht es zum FC Utrecht

Neben Vinlöf verlässt auch ein echter Münchner den deutschen Rekordmeister. Emirhan Demircan schließt sich dem FC Utrecht an. Sein Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt läuft zum 30. Juni aus. Eine Verlängerung lehnte der türkische Junioren-Nationalspieler ab. Die Niederländer bestätigten den Wechsel am Freitagvormittag. Beim Teilnehmer an der Qualifikation zur Europa League erhält der Offensivspieler demnach einen bis zum Sommer 2028 gültigen Vertrag. Angebote soll Demircan des Weiteren von Besiktas, den Glasgow Rangers sowie von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim gehabt haben. Am Ende entschied sich Flügelspieler für den Schritt in das Nachbarland.

Demircan ist in München geboren. Beim TSV Milbertshofen lernte der Deutsch-Türke das Fußballspielen. Über den TSV 1860 landete er im Jahr 2017 an der Säbener Straße und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften der Bayern. In der vergangenen Saison war der 20-Jährige mit sechs Toren und fünf Assists in 20 Spielen einer der Topscorer der Amamteure in der Regionalliga Bayern. Jetzt will sich der Münchner auf europäischer Ebene und in einer ersten Liga beweisen. Einen möglichen Nachfolger für Demircan hat der FC Bayern II bereits am Donnerstag verpflichtet. (Alexander Nikel)