Eure Vorschläge für das Team der Saison

Mit eurer Unterstützung haben bereits die besten Spieler und den besten Trainer der Saison gesucht. Für das Gesamtpakekt suchen wir aber noch nach dem Großen und Ganze. Welches Team hat euch in der abgelaufenen Spielzeit am meisten überzeugt – sei es durch außergewöhnlichen Erfolg, attraktiven Fußball oder eine bemerkenswerte Entwicklung? Teilt uns eure Vorschläge gerne über das untenstehende Formular mit.
Die Saison ist nahezu beendet, bis auf einige Entscheidungs- und Relegationsspiele sind alle Entscheidungen um die Meisterschaft und den Abstieg gefallen. Da ist es an der Zeit, die Spielzeit noch einmal in Gänze zu beleuchten. Wer hat am meisten überzeugt? Welcher Torwart seinen Kasten immer sauber gehalten? Wer spielt die klügsten Pässe im Spielaufbau? Wer senst in der Defensive alles weg? Wer ist der absolute Super-Knipser?
Abseits des bekannten Formats der "Elf der Woche" wollen wir mit eurer Hilfe eine Bestenauswahl der abgelaufenen Saison zusammenstellen. Dafür benötigen wir eure Vorschläge für den besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer und natürlich auch Trainer. Zudem wollen wir von euch wissen: Wer war euer Spieler der Saison? Bis zum 31. Juni habt ihr nun Zeit, eure Vorschläge einzureichen. Im Anschluss werten wir die Ergebnisse aus und stellen gegebenenfalls ein Voting ein, sollte es auf einer Position zwei oder mehr Spieler geben, die eine ähnliche Anzahl an Nominierungen auf sich vereinen.
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