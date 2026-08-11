Eure Stimme für den Hamburger Fußball Trainer, Verantwortliche, Kapitäne, Führungsspielerinnen und Führungsspieler: Schickt der FuPa-Redaktion eure Stimmen nach den Spielen. von red · Gestern, 20:02 Uhr · 0 Leser

FuPa im Fokus. – Foto: IMAGO IMAGES

Jedes Wochenende schreibt der Hamburger Amateurfußball seine eigenen Geschichten. Auf großen Bühnen, auf kleinen Plätzen, unter Flutlicht, am Sonntagmorgen, im Derby, im Abstiegskampf, beim Kantersieg oder nach einer bitteren Niederlage. Genau diese Geschichten wollen wir erzählen - und dafür brauchen wir euch.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Trainer, Verantwortliche, Kapitäne, Führungsspielerinnen und Führungsspieler: Schickt der FuPa-Redaktion eure Stimmen nach den Spielen. Ein kurzer Satz reicht oft schon aus, um eine Partie lebendiger zu machen. Was war der Knackpunkt? Wer hat den Unterschied gemacht? Warum ist das Ergebnis verdient oder ärgerlich? Was hat euch stolz gemacht? Was muss besser werden? Auch abseits des Platzes interessiert uns, was euren Verein bewegt. Transfers, Trainerwechsel, Comebacks, Verletzungen, Jubiläen, besondere Aktionen, emotionale Geschichten aus der Kabine oder wichtige Neuigkeiten aus dem Vereinsleben - gebt uns Bescheid.

Wir berichten über alle Vereine in Hamburg. Nicht nur über die Regionalliga. Nicht nur über die Oberliga. Sondern genauso über Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga und jeden Klub, der diesen Fußball so besonders macht. Amateurfußball lebt von Nähe, Leidenschaft und echten Stimmen. Genau die wollen wir auf FuPa Hamburg sichtbar machen. Je schneller eure Infos nach dem Spiel kommen, desto besser können wir reagieren. Schickt uns eure Statements, Hinweise und Vereinsnews unkompliziert per WhatsApp an: