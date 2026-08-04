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Allgemeines
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Eure Stars in der Elf der Woche
Erste Elf der Woche der neuen Saison +++ Top-Auswahl des vergangenen Spieltags steht +++ Neun Ligen in zwei Kreisen
Nahe.Am ersten Saisonspieltag gab es in unseren Ligen einige tolle Spiele und dementsprechend auch tolle Spieler mit herausragenden Leistungen zu sehen. Hier seht ihr, wer es diese Woche in die Elf der Woche gepackt hat.
In eurer Liga ist keine Elf der Woche zustande gekommen? Dann bewerbt euch bei uns als Ligaverwalter! Einfach eine Mail an fupa@vrm.de schicken.
Hier findet ihr die Elf der Woche im Überblick. In folgenden Ligen kam sie - auch dank unserer Ligaverwalter - an diesem Spieltag zustande.