Eure Stars in der Elf der Woche

– Foto: Andi Santner

Nahe. Am ersten Saisonspieltag gab es in unseren Ligen einige tolle Spiele und dementsprechend auch tolle Spieler mit herausragenden Leistungen zu sehen. Hier seht ihr, wer es diese Woche in die Elf der Woche gepackt hat.

In eurer Liga ist keine Elf der Woche zustande gekommen? Dann bewerbt euch bei uns als Ligaverwalter! Einfach eine Mail an fupa@vrm.de schicken.