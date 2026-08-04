 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

Eure Stars in der Elf der Woche

Erste Elf der Woche der neuen Saison +++ Top-Auswahl des vergangenen Spieltags steht

von Redaktion · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

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Hessenliga
Gruppenliga Wiesbaden
VL Hessen Mitte
KOL Rheingau-Taunus
KLA Rheingau-Taunus

Wiesbaden.

Am ersten Saisonspieltag gab es in unseren Ligen einige tolle Spiele und dementsprechend auch tolle Spieler mit herausragenden Leistungen zu sehen. Hier seht ihr, wer es diese Woche in die Elf der Woche gepackt hat.

In eurer Liga ist keine Elf der Woche zustande gekommen? Dann bewerbt euch bei uns als Ligaverwalter! Einfach eine Mail an fupa@vrm.deschicken.

Hier findet ihr die Elf der Woche im Überblick. In folgenden Ligen kam sie - auch dank unserer Ligaverwalter - an diesem Spieltag zustande:

>> Wiesbaden (überregional):

Hessenliga

Verbandsliga Mitte

Gruppenliga Wiesbaden

>> Rheingau-Taunus

Kreisoberliga Rheingau-Taunus

Kreisliga A Rheingau-Taunus

Kreisliga B Rheingau-Taunus

Kreisliga C Gr.1 Rheingau-Taunus

Kreisliga C Gr.2 Rheingau-Taunus

>> Main-Taunus

Kreisoberliga Main-Taunus

Kreisliga A Main-Taunus

Kreisliga B Main-Taunus

Kreisliga C Gr.1 Main-Taunus

Kreisliga C Gr.2 Main-Taunus