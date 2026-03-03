Eure Stars in der Elf der Woche

Wer es diese Woche in die Elf der Woche geschafft hat, lest ihr hier. – Foto: Andi Santner

In eurer Liga ist keine Elf der Woche zustande gekommen? Dann schaut hier, wie ihr als Ligaverwalter aktiv werden könnt, um dafür zu sorgen, dass künftig auch in eurer Liga eine Elf der Woche entsteht.

Darmstadt. Am Wochenende gab es wie immer in unseren Ligen einige tolle Spiele und dementsprechend auch tolle Spieler mit herausragenden Leistungen zu sehen. Hier seht ihr, wer es diese Woche in die Elf der Woche gepackt hat.

Darmstadt-Kreis

Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau

Dieburg

Kreisliga A Dieburg

Kreisliga B Dieburg

Bergstraße

Hier ist an diesem Spieltag keine Elf der Woche zustande gekommen.

Odenwald

Kreisliga A Odenwald

Groß-Gerau

Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau

Kreisliga A Groß-Gerau

Zur Erklärung:

Wie kann ich Spieler für die "Elf der Woche" nominieren?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einem Platzverweis

Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 20 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der "Elf der Woche" nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...) ist es ebenfalls nicht möglich, in der "Elf der Woche" zu stehen.

Ausführliche Erklärungen findet ihr hier!