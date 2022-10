Das ist eure Elf der Woche – Foto: Tobias Voigt

Eure Stars in der Elf der Woche Voting: Auszählung des vergangenen Spieltags ist abgeschlossen +++ Auswahl 14 in Ligen in sechs Kreisen

Darmstadt. Am Wochenende gab es wie immer in unseren Ligen einige tolle Spiele und dementsprechend auch tolle Spieler mit herausragenden Leistungen zu sehen. Hier seht ihr, wer es diese Woche in die Elf der Woche gepackt hat. In eurer Liga ist keine Elf der Woche zustande gekommen? Dann schaut hier wie ihr als Ligaverwalter aktiv werden könnt, um dafür zu sorgen, dass künftig auch in eurer Liga eine Elf der Woche entsteht.