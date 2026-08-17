Eure Chance: Wählt bis Dienstagmorgen die Elf der Woche! Jeden Dienstag erscheint bei FuPa die Elf der Woche - klickt euch rein und stimmt fleißig ab. von André Nückel · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

Wählt jetzt die Elf der Woche. – Foto: Andi Santner

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert, was ihr beachten müssen und welche Ligen am Niederrhein in der Saison 2026/27 infrage kommen, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf. >>> Hier geht es zu den WhatsApp-Kanälen von FuPa

Die Elf der Woche von FuPa Niederrhein erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen. Englische Wochen werden im Regelfall am Freitagvormittag ausgewertet. Sollte es hier zu einem Versäumnis kommen, folgt die Auswertung ebenfalls am Dienstag.

Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.

Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.

Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Wie ihr Ligaleiter werdet, lest ihr hier. FuPa-Elf: Gesprächsthema in den Kabinen Die Elf der Woche ist nicht nur in der Bundesliga ein echter Hingucker. Seit vielen Jahren ist die Top-Elf von FuPa entscheidend in den Kabinen der Amateurfußballer in Deutschland. Nicht wenige Teams richten ihren Bier-Katalog anhand der fälligen Nominierungen aus. Daher steht eure Meinung im Vordergrund: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst ihr lediglich auf den jeweiligen Spielbericht klicken. Wie das geht, seht ihr hier: