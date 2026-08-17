 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Eure Chance: Wählt bis Dienstagmorgen die Elf der Woche!

Jeden Dienstag erscheint bei FuPa die Elf der Woche - klickt euch rein und stimmt fleißig ab.

von André Nückel · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser
Wählt jetzt die Elf der Woche.
Wählt jetzt die Elf der Woche. – Foto: Andi Santner

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KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE
KL C-FP 3 MG/VIE

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert, was ihr beachten müssen und welche Ligen am Niederrhein in der Saison 2026/27 infrage kommen, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.

>>> Hier geht es zu den WhatsApp-Kanälen von FuPa

  • Die Elf der Woche von FuPa Niederrhein erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen. Englische Wochen werden im Regelfall am Freitagvormittag ausgewertet. Sollte es hier zu einem Versäumnis kommen, folgt die Auswertung ebenfalls am Dienstag.
  • Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.
  • Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.
  • Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Wie ihr Ligaleiter werdet, lest ihr hier.

FuPa-Elf: Gesprächsthema in den Kabinen

Die Elf der Woche ist nicht nur in der Bundesliga ein echter Hingucker. Seit vielen Jahren ist die Top-Elf von FuPa entscheidend in den Kabinen der Amateurfußballer in Deutschland. Nicht wenige Teams richten ihren Bier-Katalog anhand der fälligen Nominierungen aus.

Daher steht eure Meinung im Vordergrund: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst ihr lediglich auf den jeweiligen Spielbericht klicken. Wie das geht, seht ihr hier:

Wer kann in die Elf der Woche von FuPa?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).

Kann ich die Wahl zur Elf der Woche beeinflussen?

Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.

Welche Faktoren spielen bei der Elf der Woche eine Rolle?

  • Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
  • Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
  • Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
  • Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
  • Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
  • Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
  • Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
  • Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

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Sollte ein Spielplan in dieser Übersicht fehlen, könnt ihr FuPa Niederrhein jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de informieren. Die Grundlage dieser Übersicht bietet die Ligen-Gestaltung der vergangenen Amateurfußball-Saison. Ab hier sind vorliegende Spielpläne der Spielzeit 2026/27 verlinkt und daran zu erkennen.

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HERREN - Verbandsebene

Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalliga West

Landesliga, Gruppe 1
Landesliga, Gruppe 2

Bezirksliga, Gruppe 1
Bezirksliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 3
Bezirksliga, Gruppe 4
Bezirksliga, Gruppe 5
Bezirksliga, Gruppe 6

Niederrheinpokal

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HERREN - Kreisebene

Duisburg-Mülheim-Dinslaken

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3

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Düsseldorf

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3

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Essen

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga B3
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3

Kreisliga D (Freizeitliga, Herbst)

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Grevenbroich-Neuss

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2

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Kempen-Krefeld

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga B3
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3

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Kleve-Geldern

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3

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Moers

Kreisliga A
Kreisliga B
Kreisliga C1
Kreisliga C2

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Mönchengladbach-Viersen

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga C4
Kreisliga C5 (alle C-Ligen spielen erstmal eine Herbst-Runde bis Winter)

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Oberhausen-Bottrop

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2

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Rees-Bocholt

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3

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Remscheid-Solingen

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C

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Wuppertal-Niederberg

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2

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Frauen: die Spielpläne am Niederrhein

Frauen-Bundesliga
2. Frauen-Bundesliga

Regionalliga West

Niederrheinliga

Landesliga, Gruppe 1
Landesliga, Gruppe 2

Bezirksliga, Gruppe 1
Bezirksliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 3
Bezirksliga, Gruppe 4

Frauen-Kreisliga, Gruppe 1
Frauen-Kreisliga, Gruppe 2
Frauen-Kreisliga, Gruppe 3
Frauen-Kreisliga, Gruppe 4
Frauen-Kreisliga, Gruppe 5
Frauen-Kreisliga, Gruppe 6
Frauen-Kreisliga, Gruppe 7
Frauen-Kreisliga, Gruppe 8

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Junioren-Niederrheinliga

A-Junioren-Niederrheinliga

B-Junioren-Niederrheinliga

C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2

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A-Junioren: die Spielpläne am Niederrhein

A-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe G
A-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe H
A-Junioren-Niederrheinliga
A-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE K/K
A-Junioren Bergische Leistungsklasse
A-Junioren-Grenzlandliga
A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
A-Junioren-Kreisliga A Duisburg
A-Junioren-Kreisliga A Düsseldorf
A-Junioren-Kreisliga A Essen
A-Junioren-Kreisliga A GV-NE - MG/VIE
A-Junioren-Kreisliga A Kempen-Krefeld
A-Junioren-Kreisliga A Kleve-Geldern
A-Junioren-Kreisliga A Moers
A-Junioren-Kreisliga A Oberhausen
A-Junioren-Kreisliga A Rees-Bocholt
A-Junioren-Kreisliga A Remscheid-Solingen
A-Junioren-Kreisliga A Wuppertal

A-Junioren-Kreisliga B Duisburg
A-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1
A-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2
A-Junioren-Kreisliga B Essen A (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Essen B (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisliga B Essen C (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisliga B GV/NE - MG/VIE, Gruppe 1
A-Junioren-Kreisliga B GV/NE - MG/VIE, Gruppe 2
A-Junioren-Kreisliga B Kempen-Krefeld
A-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern
A-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisliga B Remscheid-Solingen
A-Junioren-Kreisliga B Wuppertal

A-Junioren-Quali Düsseldorf 1
A-Junioren-Quali Düsseldorf 2
A-Junioren-Quali Düsseldorf 3
A-Junioren-Quali Düsseldorf 4

A-Junioren-Quali KLA MG/V 1
A-Junioren-Quali KLA MG/V 2
A-Junioren-Quali KLB MG/V 1

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B-Junioren: die Spielpläne am Niederrhein

B-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe F
B-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe G
WDFV-U16-Junioren-Nachwuchscup
B-Junioren-Niederrheinliga
B-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE - K/K
B-Junioren Bergische Leistungsklasse
B-Junioren-Grenzlandliga
B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
B-Junioren-Kreisliga A Duisburg
B-Junioren-Kreisliga A Düsseldorf
B-Junioren-Kreisliga A Essen
B-Junioren-Kreisliga A Kempen-Krefeld
B-Junioren-Kreisliga A Kleve-Geldern
B-Junioren-Kreisliga A Moers
B-Junioren-Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen
B-Junioren-Kreisliga A Oberhausen-Bottrop
B-Junioren-Kreisliga A Rees-Bocholt
B-Junioren-Kreisliga A Remscheid
B-Junioren-Kreisliga A Solingen
B-Junioren-Kreisliga A Wuppertal

B-Junioren-Kreisliga B Duisburg, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Duisburg, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 3
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 4
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Gruppe A (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Gruppe B (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Gruppe C
B-Junioren-Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 3
B-Junioren-Kreisliga B Kempen-Krefeld
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Nord (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Süd (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Mitte (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Gruppe 1 (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Gruppe 2 (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Moers
B-Junioren-Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2R (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Remscheid-Solingen, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Remscheid-Solingen, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Wuppertal

B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 1
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 2
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 3
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 4

B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 1
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 2
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 3
B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 1
B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 2

B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 1
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 2
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 3
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 4

B-Junioren-Quali KLA MG/V 1
B-Junioren-Quali KLB MG/V 1
B-Junioren-Quali KLB MG/V 2
B-Junioren-Quali KLB MG/V 3
B-Junioren-Quali KLB MG/V 4