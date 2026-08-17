Eure Chance: Wählt bis Dienstagmorgen die Elf der Woche!

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert, was ihr beachten müssen und welche Ligen am Niederrhein in der Saison 2026/27 infrage kommen, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.
Die Elf der Woche ist nicht nur in der Bundesliga ein echter Hingucker. Seit vielen Jahren ist die Top-Elf von FuPa entscheidend in den Kabinen der Amateurfußballer in Deutschland. Nicht wenige Teams richten ihren Bier-Katalog anhand der fälligen Nominierungen aus.
Daher steht eure Meinung im Vordergrund: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst ihr lediglich auf den jeweiligen Spielbericht klicken. Wie das geht, seht ihr hier:
Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).
Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.
Sollte ein Spielplan in dieser Übersicht fehlen, könnt ihr FuPa Niederrhein jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de informieren. Die Grundlage dieser Übersicht bietet die Ligen-Gestaltung der vergangenen Amateurfußball-Saison. Ab hier sind vorliegende Spielpläne der Spielzeit 2026/27 verlinkt und daran zu erkennen.
Landesliga, Gruppe 1
Landesliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 1
Bezirksliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 3
Bezirksliga, Gruppe 4
Bezirksliga, Gruppe 5
Bezirksliga, Gruppe 6
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga B3
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga D (Freizeitliga, Herbst)
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga B3
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A
Kreisliga B
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga C4
Kreisliga C5 (alle C-Ligen spielen erstmal eine Herbst-Runde bis Winter)
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Frauen-Bundesliga
2. Frauen-Bundesliga
Landesliga, Gruppe 1
Landesliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 1
Bezirksliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 3
Bezirksliga, Gruppe 4
Frauen-Kreisliga, Gruppe 1
Frauen-Kreisliga, Gruppe 2
Frauen-Kreisliga, Gruppe 3
Frauen-Kreisliga, Gruppe 4
Frauen-Kreisliga, Gruppe 5
Frauen-Kreisliga, Gruppe 6
Frauen-Kreisliga, Gruppe 7
Frauen-Kreisliga, Gruppe 8
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A-Junioren-Niederrheinliga
B-Junioren-Niederrheinliga
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2
A-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe G
A-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe H
A-Junioren-Niederrheinliga
A-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE K/K
A-Junioren Bergische Leistungsklasse
A-Junioren-Grenzlandliga
A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
A-Junioren-Kreisliga A Duisburg
A-Junioren-Kreisliga A Düsseldorf
A-Junioren-Kreisliga A Essen
A-Junioren-Kreisliga A GV-NE - MG/VIE
A-Junioren-Kreisliga A Kempen-Krefeld
A-Junioren-Kreisliga A Kleve-Geldern
A-Junioren-Kreisliga A Moers
A-Junioren-Kreisliga A Oberhausen
A-Junioren-Kreisliga A Rees-Bocholt
A-Junioren-Kreisliga A Remscheid-Solingen
A-Junioren-Kreisliga A Wuppertal
A-Junioren-Kreisliga B Duisburg
A-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1
A-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2
A-Junioren-Kreisliga B Essen A (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Essen B (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisliga B Essen C (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisliga B GV/NE - MG/VIE, Gruppe 1
A-Junioren-Kreisliga B GV/NE - MG/VIE, Gruppe 2
A-Junioren-Kreisliga B Kempen-Krefeld
A-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern
A-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
A-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisliga B Remscheid-Solingen
A-Junioren-Kreisliga B Wuppertal
A-Junioren-Quali Düsseldorf 1
A-Junioren-Quali Düsseldorf 2
A-Junioren-Quali Düsseldorf 3
A-Junioren-Quali Düsseldorf 4
A-Junioren-Quali KLA MG/V 1
A-Junioren-Quali KLA MG/V 2
A-Junioren-Quali KLB MG/V 1
B-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe F
B-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe G
WDFV-U16-Junioren-Nachwuchscup
B-Junioren-Niederrheinliga
B-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE - K/K
B-Junioren Bergische Leistungsklasse
B-Junioren-Grenzlandliga
B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
B-Junioren-Kreisliga A Duisburg
B-Junioren-Kreisliga A Düsseldorf
B-Junioren-Kreisliga A Essen
B-Junioren-Kreisliga A Kempen-Krefeld
B-Junioren-Kreisliga A Kleve-Geldern
B-Junioren-Kreisliga A Moers
B-Junioren-Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen
B-Junioren-Kreisliga A Oberhausen-Bottrop
B-Junioren-Kreisliga A Rees-Bocholt
B-Junioren-Kreisliga A Remscheid
B-Junioren-Kreisliga A Solingen
B-Junioren-Kreisliga A Wuppertal
B-Junioren-Kreisliga B Duisburg, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Duisburg, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 3
B-Junioren-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 4
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Gruppe A (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Gruppe B (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Essen, Gruppe C
B-Junioren-Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 3
B-Junioren-Kreisliga B Kempen-Krefeld
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Nord (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Süd (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Mitte (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Gruppe 1 (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Kleve-Geldern, Gruppe 2 (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Moers
B-Junioren-Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2R (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisliga B Remscheid-Solingen, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisliga B Remscheid-Solingen, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisliga B Wuppertal
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 1
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 2
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 3
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 4
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 1
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 2
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 3
B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 1
B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 2
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 1
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 2
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 3
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 4
B-Junioren-Quali KLA MG/V 1
B-Junioren-Quali KLB MG/V 1
B-Junioren-Quali KLB MG/V 2
B-Junioren-Quali KLB MG/V 3
B-Junioren-Quali KLB MG/V 4