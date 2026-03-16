Eurasburg schlägt Bichl im Kellerduell – Überraschendes Ergebnis in Raisting

SV Eurasburg-Beuerberg - SF Bichl 1:0 (1:0): Der Kopfball von Christian Martner (SVEB, v. v. re.) findet durchs Gewusel den Weg ins Tor zum Siegtreffer. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Mit dieser 1:0-Führung ging es in die zweite Halbzeit, in der zunächst SV-Torhüter Andreas Schwaighofer einen Freistoß von Sascha Klinghorst parierte und seine Mannschaft so im Spiel hielt. Wenig später setzte Bichls Lukas Zimmer nach einem weiteren Klinghorst-Freistoß einen Kopfball übers Tor, genauso wie auf der anderen Seite der eingewechselte Valentin Seelbach nach einem von Linus Nocker getretenen Freistoß.

SV Eurasburg-Beuerberg – SF Bichl 1:0 (1:0) – Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf für Eurasburg. Weil die Gäste vor dem eigenen Tor nichts anbrennen ließen, auf der gegenüberliegenden Seite aber harmlos blieben, war es ein wenig spektakuläres Spiel. Abgesehen von einem Distanzschuss, den Josef Geiger übers Bichler Tor jagte und zwei Fehlversuchen der Sportfreunde durch Johann Schneider und Stephan Schilcher, waren Tormöglichkeiten Mangelware. Auch der Eckball, der in der 41. Minute von der rechten Seite in den Bichler Strafraum segelte, schien schon aufgrund der Vollversammlung im Fünfmeterraum nicht wirklich als Chance durchzugehen. Aber irgendwie fand der Kopfball von Christian Martner den Weg über die Ziellinie.

Nun häuften sich die Chancen für die Gastgeber: Martner kam bei einer Seelbach-Flanke eine Fußspitze zu spät an den Ball, beim Schuss von Michael Kerschbaumer hatte der eingewechselte SFB-Keeper Mathias Eberl keine Mühe, dann setzte Martner den Ball im Alleingang neben das Tor. „Wir hatten deutlich mehr klare Chancen“, sah Eurasburgs Trainer Florian Ächter die Vorteile auf Seiten seiner Schützlinge, weshalb „wir das Spiel verdient gewonnen haben“. SF-Coach Christian Strobl fasste die Leistung seiner Mannschaft kurz und knapp zusammen: „Das war zu wenig – an Durchschlagskraft, an Einsatzwillen, an Zweikampfverhalten.“

SV Raisting II - TSV Benediktbeuern 0:3 (0:2) – Für eine Überraschung sorgte Benediktbeuern. „Wir hätten sogar noch höher gewinnen können, besonders im ersten Abschnitt verhinderte Raistings Keeper Harald Killimann einen höheren Pausenstand“, berichtete TSV-Trainer Kevin Höcherl. Keine Chance hatte der Torsteher jedoch gegen Jakob Heiß (12.) und Jakob Bertls (32.), die eine verdiente 2:0-Führung zur Pause herausschossen. Heiß (80.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Einen ruhigen Nachmittag erlebte TSV-Torhüter Benedikt Hartmann, denn Raisting hatte während der gesamten Spielzeit nur eine wirkliche Chance. Höcherl: „Meine Mannschaft war bissig, hat alles umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Das macht Lust auf mehr.“