Eurasburg macht sieben Plätze gut – Höhenrain siegt in der Nachspielzeit

Der FSV Höhenrain verspielt eine Zwei-Tore-Führung, trifft aber in letzter Sekunde. Eurasburg feiert einen ungefährdeten Sieg gegen Hungerbach.
SG Oberau/Farchant - FSV Höhenrain 2:3 (0:1) – Eine Zwei-Tore-Führung verspielt, aber dann doch noch gewonnen – und das alles in der Nachspielzeit. Der FSV machte das Gastspiel in Oberau unnötig spannend. „War natürlich blöd, dass wir in der 89. Minute einen 2:0-Vorsprung aufs Spiel setzen“, meinte Coach Christian Sedlmeier.
Sein Team war mit Abpfiff der ersten Halbzeit nach einem Eckball durch Hubert Götzinger in Führung gegangen (45 +2.). Benedikt Huber vollendete nach der Pause einen Konter zum 2:0 (54.). Dabei waren die Gastgeber bis dato spielerisch überlegen: „Sie haben kombiniert und waren laufffreudig“, so Sedlmeier.
Ein Freistoß brachte die Gastgeber dann nochmal heran (89.), zwei Minuten später foulte Andreas Mühr im Strafraum und Oberau gelang vom Punkt der vermeintliche Lucky-Punch (90 +1.). Doch mit der letzten Aktion des Spiels bekam auch der FSV einen Foulelfmeter zugesprochen –Adrian Lech traf mit dem Schlusspfiff zum Sieg (90 +6.). „Der Sieg ist etwas glücklich, aber nicht unverdient“, meinte Sedlmeier.
SV Eurasburg-B. - SG Hungerbach 4:1 (1:0) – Sieben Tabellenplätze haben die Eurasburger mit einem Sieg gutgemacht. „Aber es ist nach wie vor eine Achterbahnfahrt“, warnte Florian Ächter angesichts der unglaublich engen Abstiegszone in der Kreisklasse 3. Gegen Hungerbach ging es in dieser Achterbahn definitiv nach oben: „Ein nie gefährdeter Sieg. Auch in Art und Weise und Höhe gerecht“, fand der Coach.
Kurz vor der Pause sorgte Michael Kerschbaumer nach Flanke von Christian Martner per Kopf für die Führung (44.). Valentin Seelbach erhöhte nach dem Seitenwechsel mit einem Traumtor aus gut 25 Metern für das 2:0 (54.). „Genau in den Winkel“, schwärmte Ächter. Kerschbaumer revanchierte sich wenig später bei seinem Vorlagengeber Martner und flankte auf dessen Kopf – 3:0 (68.). „Damit war es dann auch ergebnistechnisch sicher“, so der Eurasburger Trainer. Hungerbach erzielte noch einen Ehrentreffer (86.), den Schlusspunkt setzte aber dann Felix Nörling auf Vorarbeit von Korbinian Bigalk (90 +3.).