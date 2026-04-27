Eurasburg macht sieben Plätze gut – Höhenrain siegt in der Nachspielzeit Kreisklasse 3: Dramatische Spiele von Christian Gampl · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Einen nie gefährdeten Sieg feierten die Eurasburger um Christian Martner (rotes Trikot) gegen die SG Hungerbach. – Foto: Hans Lippert

Der FSV Höhenrain verspielt eine Zwei-Tore-Führung, trifft aber in letzter Sekunde. Eurasburg feiert einen ungefährdeten Sieg gegen Hungerbach.

SG Oberau/Farchant - FSV Höhenrain 2:3 (0:1) – Eine Zwei-Tore-Führung verspielt, aber dann doch noch gewonnen – und das alles in der Nachspielzeit. Der FSV machte das Gastspiel in Oberau unnötig spannend. „War natürlich blöd, dass wir in der 89. Minute einen 2:0-Vorsprung aufs Spiel setzen“, meinte Coach Christian Sedlmeier. Sein Team war mit Abpfiff der ersten Halbzeit nach einem Eckball durch Hubert Götzinger in Führung gegangen (45 +2.). Benedikt Huber vollendete nach der Pause einen Konter zum 2:0 (54.). Dabei waren die Gastgeber bis dato spielerisch überlegen: „Sie haben kombiniert und waren laufffreudig“, so Sedlmeier.

Ein Freistoß brachte die Gastgeber dann nochmal heran (89.), zwei Minuten später foulte Andreas Mühr im Strafraum und Oberau gelang vom Punkt der vermeintliche Lucky-Punch (90 +1.). Doch mit der letzten Aktion des Spiels bekam auch der FSV einen Foulelfmeter zugesprochen –Adrian Lech traf mit dem Schlusspfiff zum Sieg (90 +6.). „Der Sieg ist etwas glücklich, aber nicht unverdient“, meinte Sedlmeier.