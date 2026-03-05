Euphorisierte Siegburger empfangen Wegberg-Beeck: "Wird schwer genug"

Der Siegburger SV würde am Sonntagabend gerne eine Sieg über Wegberg-Beeck bejubeln wie das 1:0 gegen Viktoria Köln. – Foto: Boris Hempel

Die Vorfreude auf das nächste Heimspiel ist beim Siegburger SV nach dem Pokalhighlight und dem Triumph über Bergisch Gladbach spürbar. Doch mit dem FC Wegberg-Beeck reist ein Gegner an, der sich am vergangenen Wochenende mit einem 6:0-Kantersieg gegen Weiden eindrucksvoll den Frust von der Seele geschossen hat.

Otto: "Alles anderes als selbstverständlich"

Die Euphorie rund um das Walter-Mundorf-Stadion ist derzeit groß. Innerhalb einer Woche verlangte der Siegburger SV erst den Drittligisten Viktoria Köln im Pokal alles ab und brachte anschließend dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer Bergisch Gladbach die erste Saisonniederlage bei. Durch diesen 1:0-Erfolg ist der SSV bis auf vier Punkte an die Spitze herangerückt und festigt mit 34 Zählern den dritten Tabellenplatz. Trainer Alexander Otto blickt mit Stolz auf die kräftezehrenden Tage zurück: „Der starke Auftritt meiner Mannschaft gegen den Tabellenführer war alles andere als selbstverständlich. Nach dem Pokalspiel gegen Viktoria Köln waren wir sowohl physisch als auch mental angeschlagen, das hat man vor allem in der ersten Halbzeit gemerkt.“

Besonders die defensive Stabilität beeindruckte zuletzt die Konkurrenz. „Besonders gefreut hat mich, dass wir leidenschaftlich und gleichzeitig mit Köpfchen verteidigt haben und dem Gegner keine klare Großchance zugelassen haben. Auf die Leistung der vergangenen Woche bin ich deshalb richtig stolz“, betont der 41-Jährige. Dass am kommenden Spieltag die direkten Konkurrenten Hohkeppel und Merten aufeinandertreffen, lässt Otto derweil kalt. Er weigert sich, den Blick auf die Tabellenspitze zu richten: „Was auf den anderen Plätzen passiert, interessiert uns nicht. Das war vor einer Woche mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer so und gilt auch jetzt noch, obwohl es nur noch vier Punkte sind. Für uns wird es gegen Beeck schwer genug, überhaupt etwas Zählbares mitzunehmen.“ Zeh: "Sind natürlich Außenseiter" Der Gast aus Wegberg-Beeck reist mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an. Nach einer enttäuschenden Hinrunde, scheint die Mannschaft unter Mark Zeh nun ihren Rhythmus gefunden zu haben. „Besonders hat mir die Art und Weise gefallen, wie wir gespielt haben. Mit hohem Pressing haben wir den Gegner phasenweise fast erdrückt und dabei ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Ich hoffe, dass die Köpfe jetzt wieder frei sind“, erklärt Zeh mit Blick auf das 6:0 gegen Weiden. Ein besonderer Faktor könnte dabei Torjäger Marc Brasnic werden, der zuletzt dreifach traf. Zeh zeigt sich erleichtert: „Es freut mich auch sehr, dass Marc gleich dreifach getroffen hat. Er hatte zuletzt ein bisschen gelitten, aber seine Qualität steht außer Frage. Ich bin überzeugt, dass er in der Rückrunde noch einige Tore für uns erzielen wird.“