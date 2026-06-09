Euphorie trifft zweite Chance Relegation zur Kreisklasse B Sinsheim +++ Adelshofens Zweite und Rohrbach/S. Zweite bestreiten das letzte Relegationsspiel im Sinsheimer Kreis von red. · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Adelshofens Zweite (blau-weiß) hat eine starke Runde hinter sich. – Foto: Brian Wirth

Der Abschluss in Sachen Sinsheimer Kreis-Relegation ist zwei zweiten Mannschaft vorenthalten. Am Dienstag duellieren sich der SV Rohrbach/S. II und der SV Adelshofen II um den letzten freien Startplatz in der Kreisklasse B für 2026/27. Anpfiff auf dem Sportgelände des TSV Ittlingen ist um 19 Uhr.

Über den Gegner hat sich Kevin Michna bewusst erst spät Gedanken gemacht. "Ganz ehrlich, bei uns war alles auf das Entscheidungsspiel ausgerichtet", sagt der Adelshofener Spielertrainer. Er sollte mit dieser Herangehensweise Recht behalten. In einem dramatischen Spiel am vergangenen Mittwoch schlug seine Elf Türk Gücü Sinsheim II, den anderen C-Liga-Vizemeister, mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Unter den Zuschauern weilte der Trainer des kommenden Gegners. "Adelshofen hat mich mit seiner starken Physis beeindruckt", konstatiert Kim Feßenbecker. Rohrbachs Trainer und 1. Vorsitzender in Personalunion hat sich zusammen mit einer Handvoll seiner Spieler einen Eindruck über den kommenden Gegner gemacht. Er meint weiter: "Während Türk Gücü spielerisch vielleicht einen Tick stärker war, dafür aber nach 70 Minuten die ersten Krämpfe bekommen hat, sind die Adelshofener regelrecht durchmarschiert."

Auf einen dementsprechend drohenden Abnutzungskampf gilt sich für Dienstag vorzubereiten. "Jeder, der kann, will sich das natürlich nicht entgehen lassen", werden die Rohrbacher laut ihrem Coach den bestmöglichen Kader stellen und somit stärker besetzt sein als über weite Strecken der Rückrunde, in der es kaum etwas zu holen gab und der SVR nach unten durchgereicht worden ist. "Gegen Elsenz stand ich sogar selbst im Kader", so Feßenbecker, der schmunzelnd hinzufügt, "soweit wird es am Dienstag nicht kommen, das kann ich versichern." Die Relegation ist sogar eine zweite Chance, hätte der SV Neidenstein nicht zurückgezogen, um nächste Runde mit der zweiten Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Eschelbronn in der C-Klasse anzutreten, wären die Rohrbacher sogar direkt abgestiegen. "Darüber sind wir sehr froh", sagt Feßenbecker und schiebt hinterher, "jetzt wollen wir auch zeigen, dass wie in die B-Klasse gehören."