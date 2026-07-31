Euphorie rund um Germania Eberstadt und Tobias Kempe

Germania Eberstadt: Nach dem siebten Rang in der vergangenen Saison möchte sind die Hoffnungen auf eine weitere Steigerung in Eberstadt groß. "Wir wollen oben mitspielen", verdeutlicht der neue Trainer Tobias Kempe. Der ehemalige Profi des SV Darmstadt 98 will aber erst in einigen Wochen ein konkretes Saisonziel abgeben. Die ersten Wochen bei der Germania stimmen ihn jedenfalls positiv. So zeigten seine Spieler eine hohe Leistungsbereitschaft. Kempe will in seinem System auf viel Ballbesitz setzen. Ein wichtiger Punkt ist für den früheren Profi auch die taktische Vorbereitung seines Teams. Mit der Einstellung seiner Mannen zeigte er sich zufrieden. Wichtig ist dem Trainer, dass sich die Spieler verbessern. "Wir haben keinen Druck und wollen so gut wie möglich abschneiden", erklärt der Sportliche Leiter Rainer Lanzer. Er berichtet, dass die Euphorie in Eberstadt gestiegen ist. Favorit: SV St. Stephan.

SKG Bickenbach: Nach dem Umbruch im vergangenen Jahr strebt Bickenbach nun wieder ruhige Zeiten an. "Wir wollen um die Plätze eins bis fünf spielen", sagt der neue Trainer Niko Opper. Der ehemalige U17-Europameister setzte in der Vorbereitung auf viele Spiele, um sein Team kennenzulernen. Seine Spieler zeigten sich fleißig und lernwillig. Opper will sein Team offensiv sehen, die Bickenbacher wollen und das Spiel gestalten. "Wir wollen Angriffspressing spielen und hoch stehen", so der Coach. Erfreut ist er von der Infrastruktur im Verein und über die Unterstützung durch die SKG-Mitarbeiter. Favoriten: Türk Gücü Darmstadt, SV St. Stephan.

Umbruch beim FC Alsbach, Aufschwung in Seeheim-Jugenheim