Euphorie rund um Germania Eberstadt und Tobias Kempe

Darmstadt. In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Grau ist mit einer ausgeglichenen Saison zu rechnen. So haben einige Teams den Anspruch, um die Aufstiegsränge mitzuspielen. Erstmals seit Jahren spielen die Bergsträßer Vereine FC Alsbach, Spvgg Seeheim-Jugenheim und SKG Bickenbach wieder in derselben Klasse. Mit den ehemaligen Lilien-Profis Tobias Kempe (Germania Eberstadt) und Uwe Hesse (SKV Büttelborn) sowie den ehemaligen Hessenligaspielern Florian Funk (SV St. Stephan) und Niko Opper (SKG Bickenbach), der auch U17-Europameister war, ist durchaus Prominenz auf den Trainerbänken der Liga.
SV St. Stephan: Auch im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg strebt der St. Stephan einen vorderen Rang an. "Wir wollen wieder um den Aufstieg spielen", erklärt Trainer Florian Funk. Den Kader mit einem Altersdurchschnitt von 20,9 Jahren sieht er breiter aufgestellt, da keine Leistungsträger den Verein verlassen haben. Unverändert plant Funk sein Team offensiv spielen zu lassen. Für die neue Saison ist der SVS zuversichtlich, da sich die Spieler noch einmal weiterentwickelt hätten.. Diesmal hofft das Trainerduo Florian Funk/Marco Schmiedl auf einen besseren Saisonstart. Favoriten: Türk Gücü Darmstadt, SG Modau, Hellas Darmstadt, Germania Eberstadt, RW Darmstadt II.
Germania Eberstadt: Nach dem siebten Rang in der vergangenen Saison möchte sind die Hoffnungen auf eine weitere Steigerung in Eberstadt groß. "Wir wollen oben mitspielen", verdeutlicht der neue Trainer Tobias Kempe. Der ehemalige Profi des SV Darmstadt 98 will aber erst in einigen Wochen ein konkretes Saisonziel abgeben. Die ersten Wochen bei der Germania stimmen ihn jedenfalls positiv. So zeigten seine Spieler eine hohe Leistungsbereitschaft. Kempe will in seinem System auf viel Ballbesitz setzen. Ein wichtiger Punkt ist für den früheren Profi auch die taktische Vorbereitung seines Teams. Mit der Einstellung seiner Mannen zeigte er sich zufrieden. Wichtig ist dem Trainer, dass sich die Spieler verbessern. "Wir haben keinen Druck und wollen so gut wie möglich abschneiden", erklärt der Sportliche Leiter Rainer Lanzer. Er berichtet, dass die Euphorie in Eberstadt gestiegen ist. Favorit: SV St. Stephan.
SKG Bickenbach: Nach dem Umbruch im vergangenen Jahr strebt Bickenbach nun wieder ruhige Zeiten an. "Wir wollen um die Plätze eins bis fünf spielen", sagt der neue Trainer Niko Opper. Der ehemalige U17-Europameister setzte in der Vorbereitung auf viele Spiele, um sein Team kennenzulernen. Seine Spieler zeigten sich fleißig und lernwillig. Opper will sein Team offensiv sehen, die Bickenbacher wollen und das Spiel gestalten. "Wir wollen Angriffspressing spielen und hoch stehen", so der Coach. Erfreut ist er von der Infrastruktur im Verein und über die Unterstützung durch die SKG-Mitarbeiter. Favoriten: Türk Gücü Darmstadt, SV St. Stephan.
FC Alsbach: Unter dem neuen Trainer Marcel Jährling wagt Alsbach nach dem Gruppenliga-Abstieg einen Neustart. Von der vergangenen Runde sind nur noch zwei Akteure dabei. "Wir wollen unsere Spieler entwickeln", so Jährling. Im neuen Team sind zwölf Mann aus der A-Jugend aufgerückt. "Wir wollen eine ruhige Saison spielen und eine neue Mannschaft aufbauen", ergänzt Philipp Ehmig, Sportlicher Leiter des FCA. Jährling sieht in seiner Mannschaft genug Potenzial, um den Ligaverbleib zu sichern. Positiv stimmt ihn, dass die Stimmung in der Vorbereitungsphase positiv ist. Auch aufgrund der guten Alsbacher Jugendarbeit sieht der Trainer gute Perspektiven. "Das ist ein Langzeitprojekt", erklärt Ehmig. Favorit: SV St. Stephan.
Spvgg Seeheim-Jugenheim: Auch in dieser Saison steht der Kampf um den Ligaverbleib im Vordergrund in Seeheim. Trainer Chris Bohland sieht nach dem in der Relegation gesicherten Klassenerhalt einen Aufschwung im Verein. Da sich der Kader kaum verändert hat, rechnet Bohland mit einem großen Kampf. Er hat die Hoffnung, dass sich die Einstellung von einigen Akteuren bessert, sodass die Spieler regelmäßig zur Verfügung stehen werden. Mit der Vorbereitung war er zufrieden. Für den Trainer ist es entscheidend, dass die Spieler in jeder Partie Einsatz zeigen. Favoriten: SV St. Stephan, Türk Gücü Darmstadt.