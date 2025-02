»Euphorie nicht mehr zu leugnen« - Aufatmen bei Dellinger

Die Stimmung rund ums Sachs-Stadion könnte in diesen Spätwinter-Tagen. -wenig überraschend - kaum besser sein. "Eine aufkommende Euphorie ist nicht mehr zu leugnen", schmunzelt Cheftrainer Victor Kleinhenz, der vergangene Woche seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert hat. Führt just der 33-jährige Traineryoungster gleich in seinem ersten Jahr die Schnüdel in die 3. Liga? Noch ist es freilich längst nicht soweit. "Wir bleiben alle schön am Boden, keiner dreht durch", versichert Kleinhenz, der vor der Partie bei den Bayern nicht müde wurde zu betonen, dass das Spiel keinen vorentscheidenden Charakter habe. Was ihm viel wichtiger ist: "Es ist immer extrem wichtig, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Die Jungs haben gemerkt, dass sie schon wieder in der Lage sind, intensiv über 90 Minuten zu gehen. Das gibt uns einfach sein sehr gutes Gefühl und bestätigt unseren Weg. Aber klar: Ein Sieg bei den Bayern ist immer etwas Besonderes."