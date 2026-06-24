Euphorie nach Aufsteig: FC Freudenberg II spielt jetzt C-Liga

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Alen Becirovic, Trainer der zweiten Mannschaft vom FC Freudenberg, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Das Fazit fällt durchweg überragend aus. Wir haben eine sensationelle Rückrunde gespielt, in der wir kein einziges Spiel verloren haben, und haben die Saison mit dem verdienten Aufstieg gekrönt! Die Mannschaft eine unglaubliche Konstanz und einen enormen Siegeswillen an den Tag gelegt. Dieser Erfolg ist der Lohn für die harte Arbeit der letzten Monate."
"Der Aufstieg bringt natürlich sportlich neue, spannende Aufgaben mit sich. Wir wollen die Euphorie aus der ungeschlagenen Rückrunde mitnehmen, um uns schnell an das Niveau in der neuen Liga zu gewöhnen. Die Strukturen im Hintergrund passen, und das Team ist bereit für den nächsten Schritt."
"Zugang: Dennis Paisdzior (kommt von Schierstein 13)
Abgänge: Miloud Azzaoui und Abdelaziz Haddouti (wechseln zu TuS Dotzheim)"
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?
"Nach so einer perfekten Rückrunde und dem anschließenden Aufstieg ist die Stimmung im und rund um das Team verständlicherweise absolut fantastisch. Die Erleichterung und der Stolz sind riesengroß. Die Jungs brennen bereits darauf, sich nach der wohlverdienten Sommerpause in der neuen Spielklasse zu beweisen."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Als Aufsteiger lautet unser primäres Ziel für die kommende Saison natürlich erst einmal, die Klasse zu halten und uns schnellstmöglich zu etablieren. Wir wollen unseren attraktiven Offensivfußball beibehalten, weiter als geschlossene Einheit auftreten und auch in der neuen Liga für die eine oder andere Überraschung sorgen."
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!