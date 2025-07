Euphorie in Eglosheim: "Erste Saison in Kreisliga A nach 13 Jahren"

Der SKV Eglosheim hat in der Saison 2024/2025 sportlich geliefert. Nach jahrelanger Abstinenz gelang dem Team der Aufstieg in die Kreisliga A1 Enz/Murr – und das über die Relegation. „Sehr zufrieden!“, lautet das knappe, aber bestimmte Fazit von Kevin Hoffmann, Abteilungsleiter und sportlicher Leiter des Vereins. Er erklärt: „Wir konnten uns über die Relegation den Aufstieg sichern.“

Während in vielen Mannschaften individuelle Namen im Vordergrund stehen, geht Eglosheim bewusst einen anderen Weg. „Mit Einzelspielern kommt man in unserem Sport nicht weit“, betont Hoffmann. „Bei uns ist es ganz klar die Mannschaft, die im Vordergrund steht. Das war auch einer der Schlüssel, die uns zum Aufstieg geholfen haben. Jeder ist bereit, für den anderen alles zu geben.“ Diese Geschlossenheit soll auch in der neuen Liga zum Erfolgsfaktor werden.

Klassenerhalt als klares Ziel

Trotz der Euphorie nach dem Aufstieg bleibt der Verein realistisch. „Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten“, so Hoffmann deutlich. Die erste Saison in der Kreisliga A nach 13 Jahren soll nicht gleich wieder die letzte sein. Der Fokus liegt also auf Stabilität – und auf dem Etablieren in der höheren Spielklasse.

Auch personell hat sich beim SKV Eglosheim einiges getan. Mit Mihael Sabljo übernimmt ein neuer Cheftrainer die sportliche Verantwortung. Zudem stößt eine ganze Reihe neuer Spieler zur Mannschaft: Insgesamt sieben Neuzugänge sollen den Kader verstärken. Namen und Vereine wurden nicht genannt, doch die Breite im Kader dürfte dem Aufsteiger gut zu Gesicht stehen.

Die Liga ist offen – Favoriten schwer auszumachen

Wer in der kommenden Saison ganz oben stehen wird, bleibt für Hoffmann offen. „Das ist echt schwer zu sagen, denn es haben sich viele Mannschaften gut verstärken können.“ Eine Prognose sei daher kaum möglich – umso spannender dürfte der Saisonverlauf werden.

Ein klares Votum gibt es hingegen bei der Frage nach der Relegation: „Definitiv!“ Für Hoffmann bieten die Entscheidungsspiele nicht nur sportlich eine Chance, sondern auch organisatorisch: „Die Relegationsspiele sind nicht nur für die Mannschaften, die auf dem 2. Platz der Tabelle landen, eine Chance, noch aufzusteigen, sondern auch für die Ausrichter eine Veranstaltung, die sich finanziell lohnt.“

Fazit: Mit Teamgeist zum Klassenerhalt

Der SKV Eglosheim geht mit Bescheidenheit und klarem Plan in seine erste Kreisliga-A-Saison seit über einem Jahrzehnt. Mit einem neuen Trainer, einem erweiterten Kader und dem unerschütterlichen Vertrauen in das Kollektiv soll der Klassenerhalt gelingen. Kevin Hoffmann bringt es auf den Punkt: „Die erste Saison in der Kreisliga A nach 13 Jahren soll nicht die letzte sein.“