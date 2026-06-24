Euphorie beim Trainingsauftakt: TSV Allershausen startet Mission Klassenerhalt

TSV-Rückkehrer: Marc Gundel stürmte bereits von 2022 bis 2024 für Allershausen. – Foto: FuPa

Die Fußballer des TSV Allershausen sind nach dem Aufstieg mit viel Euphorie und einem breiten Kader ins Training eingestiegen. Das Ziel ist klar.

Die Jahrtausendwende erlebte der TSV Allershausen als Fußball-Bezirksligist. Seit dem Abstieg 2004 kamen allerdings nur noch zwei Bezirksliga-Spielzeiten hinzu. Nach 13 Jahren Abstinenz feiert der Verein aus dem Ampertal nun sein Comeback in dieser Liga – und Trainer Michael Stiller strebt mit einem in der Breite verstärkten Kader den Klassenerhalt an. Beim Trainingsauftakt am Dienstag herrschte Euphorie. Auch ohne Stiller.

Der Erfolgscoach, der den TSV 2018 übernahm und von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga führte, weilt noch im Urlaub. Die Einheit leitete daher sein langjähriger Co-Trainer Maciej Machi. Der Blick auf das Trainerteam zeigt: Der TSV Allershausen setzt auf Kontinuität – und das nicht nur auf der Trainerposition. „Wenn es passt, dann gibt es keinen Grund, etwas zu verändern“, betont Abteilungsleiter Philipp Jordan, der selbst schon seit 20 Jahren im Amt ist. Er verfolgte den Vorbereitungsauftakt und spürte „große Vorfreude“.

Für die Bezirksliga-Rückkehr hat sich der TSV breiter aufgestellt. Mit Paulo Just (zum SE Freising) und David Raabe (TSV Jetzendorf) haben zwar zwei Stammspieler den Verein verlassen, dennoch fällt die Transferbilanz positiv aus. Mit dem 22-jährigen Fareed Tourey (vom TSV München 54) und Joshua Goodluck (21, SpVgg Altenerding) kamen Akteure, die die Liga unter anderem aus ihrer Zeit beim BC Attaching kennen. Marc Gundel (38) kehrt vom FSV Pfaffenhofen II zurück und bringt viel Erfahrung mit. Torwarttalent Leander Roth vom FC Phönix Schleißheim soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anheizen. Hinzu kommen Spieler aus der A-Jugend. „Ich denke, wir haben einen guten Mix aus Erfahrung und jungen Spielern, die Bock auf die Bezirksliga haben“, sagt TSV-Fußballchef Jordan.

Wenn nun auch die Langzeitverletzten Machi und Domenik Baller zu alter Form zurückfinden, steigen die Chancen des Kreisliga-Meisters auf den Klassenerhalt zusätzlich. „Das ist unser großes Ziel. Es wird gegen den Abstieg gehen“, sagt Spartenchef Jordan. Druck verspüren die Allershausener deshalb nicht – ganz im Gegenteil: „Wir sind glücklich über den Aufstieg.“

Während der TSV auf den leitenden Positionen auf Kontinuität setzt, fehlte diese in den vergangenen Bezirksliga-Spielzeiten auf sportlicher Ebene. Beide Male ging es nach nur einer Saison wieder zurück in die Kreisliga. Um diesmal länger zu bleiben, benötigen die Allershausener weiterhin die Treffsicherheit von Dario Turkman, der in der vergangenen Runde in 22 Partien elf Treffer erzielte.

Zudem wird Coach Stiller erneut ein feines Händchen benötigen. Dass der 52-Jährige weiß, wie diese Liga funktioniert, hat er während seiner Zeit beim SV Sulzemoos bewiesen. Denn die schlechteste Platzierung in vier Jahren war damals Rang sieben. Für Allershausen würde schon der zehnte Rang reichen. „Das wird schwierig genug“, sagt Jordan. Aber: Mit Euphorie ist vieles möglich.