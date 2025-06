Euphorie bei Bezirksligist: Regionalliga-Coach, Ex-Löwe und Bayernliga-Kicker verstärken Töging

München/Töging – In der abgelaufenen Saison ist der FC Töging nur haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt. Nur drei Zähler trennten den Sportverein aus der Innstadt nach dem letzten Spieltag vom Relegationsplatz, über weite Strecken der Spielzeit sah es gar nach einer Abstiegsrelegation aus. Ab nächster Saison könnte sich das dramatisch ändern. Der Grund: Der FCT hat diesen Sommer bereits ordentlich aufgerüstet.

„Der FC Töging ist ein Verein mit Potenzial, bei dem viel mehr möglich ist, als in dieser Saison.“

Robert Berg freut sich schon auf seine bevorstehende Aufgabe in Töging.

Zum Glück für den FCT, den der Neu-Coach durch seine vorangegangenen Trainertätigkeiten in der Region schon lange kennt. „Ein Verein mit Potenzial, bei dem viel mehr möglich ist, als in dieser Saison“, bilanziert Berg. In Töging hat der Coach freie Hand, kann den bevorstehenden Umbruch in der Mannschaft gestalten und hat sich ambitionierte Ziele gesteckt. „Es reizt mich, bei einem Verein etwas zu bewegen. Die Liga ist da erstmal zweitrangig“, sagt Berg.

Toptransfer Romuald Lacazette kommt von Türkgücü: Ex-1860-Kicker als „tragende Säule“

Die ersten Puzzleteile für eine erfolgreiche Saison sind schon da: Von Ligakonkurrent Ampfing kommt Berat Uzun. Erich Kirchgessner von Bayernligist Erlbach verstärkt den Angriff. Und dann ist da selbstverständlich noch Transferkracher Nummer zwei: Ex-1860 München-Profi Romuald Lacazette, den Töging von Türkgücü München holt und der künftig als Spielertrainer an der Seite von Berg für die Bezirksliga-Mannschaft verantwortlich sein wird. „Ich habe mir Romuald als Co-Trainer gewünscht“, sagt Berg, „ich habe ihn schon länger auf der Rechnung und glaube, wir sind auf einer Wellenlänge.“

Vom Cousin des ehemaligen französischen Nationalspielers Alexandre Lacazette erwartet sich der Trainer einiges. „Wir hoffen, dass er auf dem Platz eine tragende Säule ist und einer der Topspieler der Liga wird“, sagt Berg und kündigt noch weitere Transfers an: „Wir wollen uns insgesamt verstärken und suchen noch nach einem Stürmer und einen Innenverteidiger.“

„Man merkt jedem Spieler eine Euphorie an, dass es wieder losgeht.“

Robert Berg will mit dem FC Töging unter die besten fünf Teams der Bezirksliga Ost.

Das große Ziel für die kommende Saison? „Wir wollen ins vordere Drittel“, sagt Berg und gibt sich zunächst vorsichtig. Zu groß wäre der Sprung vom abstiegsgefährdetem Beinahe-Kreisligisten Töging zum Verein mit Landesliga-Ambitionen, zu ausgeglichen ist die Bezirksliga Ost im kommenden Jahr und zu stark erwartet Berg die Konkurrenz aus Ampfing und Moosinning.

An der Aufbruchsstimmung im Verein ändert das wenig. „Man merkt jedem Spieler eine Euphorie an, dass es wieder losgeht“, sagt Berg. Noch haben seine Schützlinge Sommerpause. Ab 12. Juni verordnet der Coach erstes Individualprogramm und ab 23. Juni startet Berg mit seiner neuen Mannschaft in die Saisonvorbereitung. Mit Stars wie Romuald Lacazette – und mit einem klaren Ziel vor Augen. (Tobias Höllrich)