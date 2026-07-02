Euphorie an der Seeve!

– Foto: Felix Schlikis

Da durch die Aufstiegsituation zur 2. Bundesliga kurzfristig ein Platz im DFB Pokal-Wettbewerb 2026/2027 der Frauen vakant wurde, griff eine Regel, nach der der Landesverband mit der höchsten Anzahl an Teams den Platz besetzen darf.

Da in diesem Bereich Niedersachsen den Top-Wert bietet, profitiert der FC Jesteburg-Bendestorf nun als Pokalfinalist von dieser Regelung. Mit Hertha BSC Berlin (2. Bundesliga) zog Losfee Silke Rottenberg in Frankfurt das optimale Los für die „Rüsselkäferinnen“, wie das Team sich selber gerne nennt.

Gespielt wird im Zeitraum 15. August bis 17. August am Klecker Wald . Spielführerin Analena Otto konnte ihr Glück kaum fassen und Niklas Behle (1. Vorsitzender FC Jesteburg-Bendestorf) spricht von „einem historischem Spiel, denn niemals zuvor musste ein Bundesligist zu einem Pflichtspiel in den Landkreis Harburg reisen“.