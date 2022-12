E&V-Budenzauber mit über 130 Mannschaften startet!

Wie immer in der Winterzeit geht es wieder in die Halle. Viele Tore, tolle Dribblings und viel Spaß für die Kids. Der JFV Neuseenland richtet in dieser Hallensaison gleich 25 Hallenturniere in den Altersklassen G bis D aus. Spielorte sind die Sporthalle SÜDKAMPFBAHN und die Dreifelderhalle in Markkleeberg. Von den 25 Turnieren hat noch 1 Turnier zwei Startplätze frei. Dabei werden 3 Varianten angeboten (Minifussball für F und G / 3x2m-Tore / 5x2m-Tore). Auch die Top-NLZ der Region kommen gern (RB Leipzig, CZ Jena, Dynamo Dresden, Chemnitzer FC, Erzgebirge Aue). Durchgeführt werden alle Veranstaltungen durch BO Sports GbR.

Bei dem E-Jugend-Turnier am 5.2. werden noch 2 Teams gesucht. Mit dabei aktuell Kickers Markkleeberg, Eintracht Leipzig-Süd, PSV Halle und SG Teuchern/Nessa. Anfrage gern per Mail an turniere@jfv-neuseenland.de.

Start ist der 7.1. , letztes Turnier dann am 5.2.! Wir wünschen allen KIDS ganz viel Spaß und Erfolg!

Der JFV erwartet in der Hallensaison über 1200 Kids in unseren Hallen. Jedes Kind erhält eine Siegermedaille, dazu wird zu jedem Turnier ein ALLSTAR-Team gewählt.