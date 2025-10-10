Eules letzter Flug

Die Bühne ist bereitet für einen ganz besonderen Fußballabend: Am Freitag, den 10. Oktober, steigt an der Bremer Brücke das Abschiedsspiel von Timo „Eule“ Beermann – einer der prägenden Figuren der jüngeren VfL-Geschichte. Nach der Bekanntgabe des Kaders der VfL-Allstars steht nun auch das Aufgebot des Teams „Eule & Friends“ fest.
Beermann, der in seiner Karriere 276 Pflichtspiele für den VfL Osnabrück absolvierte, bekommt zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal viele Weggefährten an seine Seite gestellt. Im Tor werden Vitus Eicher und Nils Zumbeel stehen – Letzterer war über Jahre Teamkollege im Osnabrücker Nachwuchs. Eicher hingegen traf Beermann einst als Gegner: Beim 3:1-Auswärtssieg mit dem 1. FC Heidenheim an der Bremer Brücke 2019 bereitete er ein Tor vor.
Kurios: Auch Manuel Riemann, sonst als Torwart des VfL Bochum bekannt, läuft diesmal als Feldspieler auf – und könnte im direkten Duell auf Beermann treffen.
Mit Patrick Mayer und Marcel Titsch Rivero sind zwei frühere Mitspieler aus Heidenheimer Zeiten dabei, mit denen Beermann 2014 den Landespokal Baden-Württemberg gewann. Auch Norman Theuerkauf und Arne Feick gehören zu jenen Akteuren, die gemeinsam mit Beermann 2019 den FC Bayern München im DFB-Pokal-Viertelfinale beinahe zu Fall brachten.
Vom unvergessenen Aufstiegsspiel gegen Borussia Dortmund II 2023 sind gleich mehrere Helden wieder vereint: Robert Tesche, Sven Köhler, John Verhoek, Florian Kleinhansl und Maxwell Gyamfi. Insbesondere Kleinhansl verbindet mit Beermann eine lange gemeinsame Zeit – sie standen 4.859 Minuten gemeinsam auf dem Platz.
Auch zahlreiche Wegbegleiter aus früheren Osnabrücker Jahren werden erwartet, darunter Gaetano Manno, Claus Costa, Robin Twyrdy und Timo Staffeldt. Besonders emotional dürfte das Zusammentreffen mit Daniel Latkowski werden, der mittlerweile als Technischer Direktor beim VfL tätig ist.
Erstmals gemeinsam auf dem Rasen werden die Brüder Timo und Malte Beermann stehen – ein besonderes Kapitel in der Familiengeschichte. Ergänzt wird das Team durch langjährige Freunde der Osnabrücker Vereinslegende: Veysi Erdem und Felix Wiertelorz.
Als Co-Trainer fungiert Adriano Grimaldi, mit dem Beermann sowohl in Osnabrück als auch in Heidenheim zusammenspielte.
Kader Team „Eule & Friends“:
Timo Beermann – Patrick Mayer – Manuel Riemann-Lorenzen – Gaetano Manno – Daniel Latkowski – Timo Staffeldt – John Verhoek – Felix Wiertelorz – Sven Köhler – Arne Feick – Vitus Eicher – Claus Costa – Florian Kleinhansl – Maxwell Gyamfi – Nils Zumbeel – Robin Twyrdy – Malte Beermann – Robert Tesche – Veysi Erdem – Norman Theuerkauf – Marcel Titsch Rivero
Co-Trainer: Adriano Grimaldi
Der Freitagabend an der Bremer Brücke verspricht Emotionen, Nostalgie und viele vertraute Gesichter – ein würdiger Abschied für Timo „Eule“ Beermann, der den VfL über ein Jahrzehnt lang mit Leidenschaft und Einsatz geprägt hat.