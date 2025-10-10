– Foto: IMAGO

Eules letzter Flug Timo Beermann verabschiedet sich am Freitag an der Bremer Brücke mit vielen Weggefährten Verlinkte Inhalte 3. Liga VfL Osnabrück Timo Beermann

Die Bühne ist bereitet für einen ganz besonderen Fußballabend: Am Freitag, den 10. Oktober, steigt an der Bremer Brücke das Abschiedsspiel von Timo „Eule“ Beermann – einer der prägenden Figuren der jüngeren VfL-Geschichte. Nach der Bekanntgabe des Kaders der VfL-Allstars steht nun auch das Aufgebot des Teams „Eule & Friends“ fest.

Beermann, der in seiner Karriere 276 Pflichtspiele für den VfL Osnabrück absolvierte, bekommt zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal viele Weggefährten an seine Seite gestellt. Im Tor werden Vitus Eicher und Nils Zumbeel stehen – Letzterer war über Jahre Teamkollege im Osnabrücker Nachwuchs. Eicher hingegen traf Beermann einst als Gegner: Beim 3:1-Auswärtssieg mit dem 1. FC Heidenheim an der Bremer Brücke 2019 bereitete er ein Tor vor. Kurios: Auch Manuel Riemann, sonst als Torwart des VfL Bochum bekannt, läuft diesmal als Feldspieler auf – und könnte im direkten Duell auf Beermann treffen.

Weggefährten aus Heidenheim und Osnabrück Mit Patrick Mayer und Marcel Titsch Rivero sind zwei frühere Mitspieler aus Heidenheimer Zeiten dabei, mit denen Beermann 2014 den Landespokal Baden-Württemberg gewann. Auch Norman Theuerkauf und Arne Feick gehören zu jenen Akteuren, die gemeinsam mit Beermann 2019 den FC Bayern München im DFB-Pokal-Viertelfinale beinahe zu Fall brachten.