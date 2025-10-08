Eugenio Wild übernimmt den SV Kohlberg

„Breaking News“ vom Tabellenschlusslicht der Kreisliga Nord SV Kohlberg: Hatte Ende September der erst im Sommer verpflichtete Trainer Lukas Emmerich (39) nach der Niederlage im Kellerduell gegen den SC Eschenbach selbst die Reißleine gezogen und war zurückgetreten, präsentieren die Verantwortlichen nach einer Übergangsphase – der ehemalige Kapitän Michael Baumann sprang als Interimslösung in die Bresche – einen neuen Mann an der Außenlinie. Mit Eugenio Wild (40) – in Fußballerkreisen „OJ“ genannt – besteigt ein Mann die Kohlberger Kommandobrücke, der in der Region Weiden bestens bekannt ist, betreute er doch über viele Jahre den FC Dießfurt in der Kreisliga und zuletzt die SpVgg Pirk in der Kreisklasse. Als Spieler trug der gelernte Torwart ebenfalls das Trikot der Dießfurter und Pirker, in der Saison 2011/12 hütete er das Tor des SV Neusorg in der Bezirksliga.

Beim SV Kohlberg ist man froh darüber, dass man in einer aktuell absolut unbefriedigenden Situation einen Übungsleiter gefunden hat, der sich der Herausforderung stellt, das „Schiff SVK“ in ruhigere und sichere Gewässer der Tabelle zu führen. „Unsere bisherige Punkteausbeute und damit auch der Tabellenplatz sind ernüchternd. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich OJ trotz der schwierigen Ausgangslage ohne langes Zögern bereit erklärt hat, die Verantwortung zu übernehmen“, so Abteilungsleiter Martin Lehner in einer Mitteilung an FuPa. „Schon im ersten Gespräch hatte man das Gefühl: Das passt. Seine Erfahrung als Trainer, aber vor allem auch er als Typ und Motivator machen ihn für uns zur idealen Besetzung für diese herausfordernde Aufgabe – mit dem klaren Ziel: Klassenerhalt.“



Im Zusammenhang mit der Neuverpflichtung eines Trainers stellt der Kohlberger Spartenleiter die Bereitschaft von Michael Baumann heraus, dem SVK in einer Notlage geholfen zu haben, hatte er doch in den vergangenen Wochen interimsweise das Traineramt übernommen. „Michael hat uns in dieser Phase zur Seite gestanden und wird uns auch in den kommenden Woche mit unterstützen – dafür gebührt ihm unser ausdrücklicher Dank.“



Dass Eugenio Wild tatsächlich vor einer großen Herausforderung steht, belegt ein Blick auf die Tabelle. Sein neuer Verein rangiert auf Platz 14 und blieb bislang ohne einen einzigen Sieg. Nur vier Unentschieden stehen nach dem Wechsel aus der Kreisliga Süd in den Norden bislang zu Buche, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt vier Punkte, der zum rettenden Ufer deren sechs, also eine keineswegs aussichtslose Situation. In den beiden noch ausstehenden Matches der Vorrunde geht die Reise der Grün-Schwarzen am kommenden Wochenende zum FC Tremmersdorf, bevor man zuhause auf den ASV Haidenaab trifft. Ziel wird es sein, bis zum Beginn der Winterpause Ende November so viel Zählbares zu ergattern, um aus einer möglichst guten Ausgangsposition heraus im März kommenden Jahres im Abstiegskampf ans Werk zu gehen.