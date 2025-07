Eugen Polanski zieht ein U23-Zwischenfazit

Zu den internen gesellen sich in Justin Adozi (Sportfreunde Siegen), Kemal Cirpan (Karlsruher SC), Antonio Jozanovic (FC Carl Zeiss Jena) und Jan Urbich (Kickers Offenbach) und zuletzt Tyler Meiser (Borussia Dortmund) fünf externe Zugänge – Urbich ist mit seinen 21 Jahren der älteste im Bunde. In Meiser ist ein weiterer Innenverteidiger gekommen, dafür soll laut dem dänischen Fußball-Portal „Campo“ Jonathan Foss vor einem Wechsel zum niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade stehen.

Die „ordentliche Stimmung“, die sich im Trainingslager aus Sicht des Cheftrainers entwickelt hat, bekam am Abreisetag mit der 1:5-Niederlage gegen die U23 von Werder Bremen einen Dämpfer. „Aus diesen Dingen zu lernen ist, glaube ich, für eine Entwicklung auch wichtig. Dementsprechend stufe ich es schon als gutes Trainingslager ein“, resümiert Polanski.

Trotz der Abgänge und trotz des Dämpfers gegen Bremen: Viele der internen Zugänge haben ihr enormes Potenzial in der Vergangenheit bereits aufblitzen lassen, das erfahrene Trio aus Julian Korb, Kapitän Michel Lieder und Lion Schweers bleibt zusammen. Und dass Nachwuchs-Chef Mirko Sandmöller bei jungen externen Neuzugängen ein gutes Händchen hat, hat er im vergangenen Sommer unter anderem mit Noah Pesch und Veit Stange eindrucksvoll bewiesen.

Übergang in die erste Mannschaft noch eine Herausforderung

Pesch feierte im März sein Bundesliga-Debüt, Stange schaffte es am 32. Spieltag immerhin in den Kader. Solche Erfolgsgeschichten sind natürlich nicht planbar, die Voraussetzungen aber gegeben. „Es sind extrem viele gute Zocker in unserer Mannschaft, sehr viele gut ausgebildete Talente. Man merkt ihnen eine extreme Spielfreude und Kreativität an“, sagt Polanski, der indes noch Arbeit sieht: „Man merkt ihnen zum Teil auch an, dass es in der U19 nicht so körperlich zugeht wie in der U23. Wir haben den Auftrag, die Jungs an den Männerfußball heranzuführen, ohne dass man diese Kreativität und Aktivität eindämmt.“

Mitten in diesem jungen Teamgefüge findet sich dieser Tage einer, der ebenfalls für Kreativität steht: Florian Neuhaus trainiert nach seiner Strafversetzung seit fast zwei Wochen mit der U23, war außerdem im Trainingslager mit an Bord und traf in zwei Testspieleinsätzen dreimal.

„Flo weiß, dass er einen Riesenfehler gemacht hat. Wir nehmen ihn so wie jeden anderen Kaderspieler, er fügt sich nahtlos ein. Wir versuchen das Ganze gar nicht so groß zu machen: Ich kann nur sagen, dass Flo sich bei uns vernünftig benimmt, voll mitzieht und auch in der Gruppe gut angekommen ist“, sagt Polanski.

Ob Neuhaus auch beim ersten Spieltag gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf (26. Juli, 14 Uhr) eine Option ist, steht derweil noch nicht fest, wie Polanski erklärt: „Mal sehen, was bis dahin noch passiert und was der Verein dazu sagt – und dann müssen wir natürlich auch mit Flo sprechen. Plus: Er hatte zwei Wochen weniger Vorbereitungszeit. Auch darauf müssen wir achten.“