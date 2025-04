Eugen Polanski spricht über die Zukunft und warnt vor dem KFC

Der vergangene Samstag passte gar nicht ins Bild der starken Saison von Borussia Mönchengladbachs U23. In Unterzahl verlor das Team von Trainer Eugen Polanski gegen die U21 des 1. FC Köln 0:4. Toptorschütze Noah Pesch kam dabei nur von der Bank: Der 19-Jährige stand auf dem Weg zum Treffpunkt in einer Vollsperrung, kam deshalb deutlich zu spät und wurde von Polanski auf die Bank beordert.

Der 19-fache Torschütze kam in der 66. Minute ins Spiel, unter dem Strich steht trotzdem die klare Pleite im kleinen Derby. Für Polanski ist die Niederlage aber kein Grund zur Sorge: „Wir haben eine reife Truppe, die das einordnen kann und es auch ein bisschen persönlich nimmt. Das sollte ein Antrieb sein, weil wir deutlich besser Fußball spielen können“, so der Cheftrainer.

Kurz vor dem Endspurt mit den letzten fünf Spielen könnte die klare Niederlage also durchaus ein hilfreicher Warnschuss gewesen sein. „So eine Niederlage gehört vielleicht zur Ausbildung dazu, auch wenn wir sie gerne vermieden hätten. Ich habe der Mannschaft schon gesagt: Wir sind noch fünf Wochen zusammen und sollten da das Beste rausholen“, sagt Polanski.

Dass die laufende Saison rückblickend eine erfolgreiche bleiben wird, steht schon vor dem Endspurt fest. Borussia hat sich hinter dem Tabellenführer MSV Duisburg festgebissen und dürfte selbst bei einem Negativlauf noch in den Top fünf bleiben. Umso mehr lohnt sich der Blick auf persönliche Schicksale.

Unter anderem die Verträge von Kushtrim Asallari, Jamil Najjar und Moustafa Moustafa laufen zum Saisonende aus. „Es geht in den letzten fünf Wochen nicht darum, dem Trainer oder dem Verein zu zeigen, was sie können – das haben wir schon auf dem Schirm“, sagt Polanski. Vielmehr gebe es bei einigen Spielern schon eine Tendenz zur Zukunft. „Es geht teilweise auch um den nächsten Step – und der ist nicht immer hier, weil wir schon andere Spieler in petto haben“, so der 39-Jährige.

Wie es weitergeht, sei „in einigen, aber nicht in den meisten Fällen“ klar. Zukunftsentscheidungen fallen indes nicht nur bei Spielern, deren Verträge auslaufen. „Es gibt auch Spieler, die Vertrag haben, aber trotzdem den nächsten Step gehen möchten, oder bei denen wir sagen, dass sie es sogar machen sollten. Wir sind eine Ausbildungsmannschaft und wollen das Beste für die Jungs rausholen. Entweder geht es hier bei den Profis weiter oder auch bei einem anderen Verein“, erklärt Polanski.

KFC ist die nächste Aufgabe

Zunächst geht es aber um die unmittelbare Zukunft – die heißt am Samstag (14 Uhr) KFC Uerdingen. Den KFC beschäftigt schon seit einiger Zeit ein Insolvenzverfahren, wegen der entsprechenden neun Punkte Abzug befindet sich Uerdingen in akuter Abstiegsnot.

„Die Mannschaft lässt sich davon nicht auseinanderbringen. Das ist ein sehr positives Zeichen, es zeigt, sie ist intakt. Sie haben einiges aufzuholen und spielen in jedem Spiel ums Überleben, deswegen wird es schwierig für uns“, sagt Polanski, der auf den rotgesperrten Jonathan Foss verzichten muss. Dafür kehrt Michel Lieder nach seiner Gelbsperre zurück.