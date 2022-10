Eugen Dreichel vergibt den „Lucky Punch“ Oberligist Victoria Clarholz muss sich nach einer dominant geführten ersten Halbzeit im „B64-Derby“ mit einem Remis zufrieden geben. Delbrücker Dauerdruck führt zum späten Ausgleich in der 87. Minute.

„Das ist ärgerlich, weil wir mit ein wenig mehr Cleverness und eigener Überzeugung in den entscheidenden Situationen auch drei Punkte hätten mitnehmen können. Aber wir dürfen auch nicht vermessen sein. In der Vorsaison waren wir noch erster Abstiegskandidat, jetzt haben wir nach zehn Spielen 17 Punkte. Das ist richtig gut“, fasste Trainer Christopher Hankemeier die 90 Minuten zusammen.

Richtig gut war auch das, was die Clarholzer ihren zahlreich zum „B64-Derby“ angereisten Fans in der ersten Halbzeit boten. Immer wieder fand die Victoria vornehmlich über die starke Achse Sinan Aygün, Marco Pollmann und Nick Flock spielerische Lösungen, um die nach fünf Pleiten in Folge arg verunsicherten Delbrücker von einer Verlegenheit in die andere zu stürzen.

Der krasse Ballverlust im Spielaufbau durch Elms Bornemann (44.) war nur ein Beispiel für viele Unzulänglichkeiten im Delbrücker Spiel. Der dadurch alleine auf DSC-Torhüter Daryoush Hosseini zulaufende Nick Flock verpasste mit einem Schuss neben das Tor jedoch die mögliche Vorentscheidung in diesem Match. Das hatte der erneut kaum zu bremsende Victoria-Angreifer 22 Minuten zuvor besser gemacht, als er ein sehenswertes Zusammenspiel von Sinan Aygün und Marco Pollmann mit einem Lupfer über den herausstürzenden Keeper Hosseini hinweg zur 1:0-Führung vollendete.

Von dieser Clarholzer Dominanz blieb in der zweiten Halbzeit nichts übrig. Die Gastgeber kämpften sich ins Match zurück, auch weil die zweiten Bälle nach zunächst abgewehrten DSC-Angriffen immer wieder in den Füßen der Delbrücker landeten. „Da waren die Abstände eindeutig zu groß“, bemängelte Hankemeier den mangelnden Mut, durch eigene Aktionen mehr Entlastung zu schaffen.

Und wenn die Gäste sich doch bis in Tornähe durchgespielt hatten, blieben Chancen zum 2:0 durch Marco Pollmann (57.), Nick Flock (58.) und Markus Baum (61.) ungenutzt. Die dickste Chance vergab Dennis Hesse, als er den Ball zu halbherzig am gegnerischen Torhüter vorbeispitzeln wollte (85.).

Die heikleren Situationen spielten sich aber vor dem Clarholzer Tor ab, und den Treffer zum 1:1-Ausgleich (87.) durch einen von Maximilian Helf für Luis Ackermann unhaltbar abgefälschten Distanzschuss hatten sich die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt allemal verdient.

Den Lucky Punch vergaben indes wieder die Clarholzer, doch Eugen Dreichel drosch den Ball freistehend überhastet weit über das Tor (88.), so blieb es beim 1:1.

SC Delbrück: Hosseini – Reineke, Bornemann, Henksmeier (63. Paterok), Volmari – Helf, Gräwe (90. Klomfass), Dere – Tödtmann (92. Göke), Heisinger (73. Kaplan), Rolf.

Victoria Clarholz: Ackermann – Kahraman, Brück, Baum (70. Ströker), Mrozek (59. Grunwald) – Aygün, Cylkowski – Muja (91. Warkentin), Pollmann (77. Dreichel), van der Veen (59. Hesse) – Flock.