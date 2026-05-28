Eucken bleibt Blau-Weiß treu Papenburgs Torjäger verlängert bis 2027 von E. L. · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg

Mit einem augenzwinkernden „KLINGELINGELING - DIE VERLÄNGERUNG RUFT AN!“ verkündete der SC Blau Weiß 94 Papenburg die Vertragsverlängerung von Ole Eucken. Der 30-Jährige bleibt dem Landesligisten auch in der Saison 2026/27 erhalten.

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Der Angreifer zählt seit Jahren zu den wichtigsten Leistungsträgern der Blau-Weißen. Seit inzwischen vier Jahren trägt Eucken das Trikot des Vereins und steigerte seine Torgefahr von Saison zu Saison kontinuierlich. Aktuell belegt er Platz zwei der Torschützenliste in der Landesliga Weser-Ems. 22 Treffer in 27 Einsätzen Auch in der laufenden Spielzeit liefert der Stürmer eindrucksvolle Zahlen. Laut FuPa-Datenbank stand Eucken bislang 27 Mal auf dem Platz und erzielte dabei 22 Tore. Damit gehört er erneut zu den prägenden Offensivspielern der Liga. Entsprechend groß ist die Freude beim Verein über die Verlängerung. In den sozialen Medien bezeichnete der SC Blau Weiß 94 Papenburg den Angreifer als wichtigen Teil der „Blau-Weißen Familie“ und blickt bereits voller Vorfreude auf weitere Tore im Blau-Weißen-Trikot.