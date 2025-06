Etzenricht: Zwei Neue und personelle Kontinuität

Damit meint Herrmann die etablierten, teils kräftig nachrüstenden Teams, aber auch die ehrgeizigen Mitaufsteiger. Dass der Sportverein auf die bestehende Personaldecke statt Neuzugänge baut, ist gewollt. Es ist ein Vertrauensbeweis für die Meisterelf, aber auch den im Dorfverein vorherrschenden finanziellen Bedingungen geschuldet. Dazu äußert sich Herrmann so: „Wir haben Spieler in unseren Reihen, die Erfahrungen aus unseren 13 Jahren in der Landesliga verfügen. Und dazu auch ehrgeizige junge Leute, die sich in der neuen und anspruchsvolleren Umgebung beweisen wollen und bei entsprechender Einstellung auch können.“



Beispiele für Kontinuität und für Erfahrung im Kader sind Stephan Herrmann (seit 2008 von der FCN-Jugend heim kommend), Spielertrainer Andreas Wendl in seinem sechsten Jahr beim Klub und mit jeder Menge Bayernliga-Erfahrung sowie Vollblutstürmer Martin Pasieka, der sein Engagement ausdehnte. Laut einschlägigen Statistiken summieren sich für ihn 333 Spiele im SV-Trikot, in deren Rahmen er 175 Tore erzielte. Aber auch mit den Jungspunden wird kalkuliert. Jannik Herrmann lieferte in der Defensive eine tolle Saison, und vorne setzte Johannes Janker mit fast 20 Toren ein Zeichen.



Der gesamte Kader, der breiter als je zuvor angelegt war und ist, verdiente sich das Aufrücken in sechste Spielklasse. Während der Serie 2024//25 gab es kaum einen Engpass. „Somit halten wir mit Überzeugung an unseren Spielern fest. Wir sind hier seit Jahren zusammengewachsen, haben regelmäßig einen Schritt nach vorne gemacht und wollen uns jetzt noch eine Stufe höher beweisen und möglichst schnell in der neuen Liga ankommen“, bestätigt Spielertrainer Andreas Wendl die Einschätzung von Herrmann. Er bedauert das Ausscheiden von Patrick Pohl nach seinem Umzug nach Passau und die Tatsache, dass Neuzugang und Rückkehrer Oliver Danzer als USA-Student voraussichtlich nur bis August zur Disposition steht. Der Eschenbacher, der bereits fast 50 Mal beim SVE mitmischte, trainiert seit dem Auftakt mit als hätte er nie gefehlt. Ludwig Steinhilber konnte als junger ehrgeizigen Torhüter gewonnen werden. Er kam aus der Jugend der SpVgg SV Weiden. Das ist laut Herrmann der Ist-Stand, Veränderungen sind noch möglich.



Zweifellos sind die zurückkehrenden Langzeitverletzten ein zusätzliches Kapital. Dazu informiert Trainer Wendl ausführlicher: „Johannes Janker und Mirko Griesbeck sind wieder ins Training eingestiegen. Nick Sperlich ist mittlerweile auch wieder voll einsatzfähig. Damian Musiol befindet sich im Urlaub, aber hat dann vor, nach einjähriger Verletzungspause baldmöglichst wieder anzugreifen. Sebastian Ermer macht ebenfalls gute Fortschritte und wird uns in einigen Wochen bestenfalls wieder zur Verfügungen stehen. Wenn Tom Griesbeck noch in den Spielbetrieb zurückkehren könnte, wäre das super. Das steht allerdings noch nicht fest.“ Dazu hat der Coach noch den ein oder anderen talentierten Kicker aus der zweiten Mannschaft im Fokus.



Ein Highlight in der Vorbereitung ist das Turnier beim SC Luhe-Wildenau am ersten Juli-Wochenende. Natürlich ist man beim Sportverein froh darüber, mit dem Nachbarverein SC Luhe-Wildenau eingruppiert zu werden. Schade, dass die DJK Ammerthal in Richtung Franken unterwegs sein wird. So gestalten sich die Vorbereitungstermine des SV Etzenricht: Samstag, 21. Juni, 11 Uhr, FC Vorwärts Röslau (H); Donnerstag, 26. Juni, SV Raigering (H); Samstag, 28. Juni, Erdinger Meistercup in Moosburg; Donnerstag, 3. Juli, 18.30 Uhr, und Samstag, 5. Juli, Turnier beim SC Luhe-Wildenau; Samstag 12. Juli, 17 Uhr, TSV Detag Wernberg (A) mit Vorspiel der Reserven; Samstag 19. Juli, Punkt- oder Pokalspiel.



Neu ist das Outfit der Truppe. Als Trikotsponsor konnte der Etzenrichter Bürger Klaus Grünbauer mit seinem Weidener Unternehmen EDEKA Grünbauer gewonnen werden.