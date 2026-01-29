Etzenricht: Zwei Comebacks, neu Verletzter & doppeltes Wiedersehen Beim Landesligisten haben sich die Dauerverletzten Ben König und Nick Sperlich zurückgemeldet, dafür fällt nun Jannik Herrmann länger aus von Rudi Walberer / Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Mittelfeldmann Jannik Herrmann (rechts) wird dem SV Etzenricht auf unbestimmte Zeit fehlen. – Foto: Rudi Walberer

Seit Anfang vergangener Woche läuft der Trainingsbetrieb beim Landesligisten SV Etzenricht in geplanter Art und Weise und damit fast täglich. Die Nordoberpfälzer überwintern bekanntlich auf Relegationsplatz 15, haben in 19 Spielen 14 Punkte gebucht. Mit dem Begriff „Nichtabstiegsplatz“ ist das Saisonziel ausformuliert, das der SV mit seinem kürzlich weiterverpflichteten Spielertrainer Andreas Wendl für die kommenden Wochen im Fokus hat.

Ergänzt mit intensiven und eng aneinander gereihten Trainingseinheiten im Freien sowie mit vorgeschalteten Elementen im Studio, vereinbarte SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann in den letzte Tagen eine Serie von Testspiel-Terminen. Der erste Ansatz in der Vorwoche scheiterte an Schnee und Eis, der Probelauf gegen den FC Vorwärts Röslau mit Etzenrichts Ex-Trainer Rüdiger Fuhrmann fiel flach.



Somit startet der SVE an diesem Samstag um 16 Uhr beim ASV Cham, soweit es die äußeren Bedingungen ermöglichen. Auch dort gib es ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Coach. Sowohl als Trainer als auch als Spieler ließ Faruk Maloku nur positive Eindrücke in Etzenricht zurück, trägt seit der Serie 21/22 Verantwortung in Cham und führte den Klub auf Platz drei in der Bayernliga Nord. Auch der ASV-Kapitän Niko Becker startete seine Karriere beim SVE, stürmte zwei Jahre aus der Amberger Jugend kommend für den Landesligisten.







Faruk Maloku (rechts), Trainer von Samstags-Gegner ASV Cham, spielte und coachte in der Vergangenheit beim SV Etzenricht. – Foto: Rudi Walberer





Die Sichtweise von Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl zum aktuellen Status: „Aufgrund der Wetter- und damit verbundenen Platzverhältnisse können wir derzeit hauptsächlich an unserer Fitness trainieren, aber uns leider nicht allzu viel fußballerisch bewegen. Dementsprechend dürften sich alle auf das Spiel auf dem Kunstrasen am Samstag freuen. Da wir momentan und auch auf Sicht nicht allzu viel im Training umsetzen können, erscheinen mit die Testspiele wichtiger denn je. Vor allem, um Automatismen einzuüben und rechtzeitig in die Spur zu kommen.“



Zur Besetzung seiner Mannschaft äußert sich Wendl so: „Personell dürften ab jetzt die lange fehlenden Nick Sperlich als auch Ben König erfreulicherweise wieder dabei sein. Fehlen werden Bastian Strehl, Sebastian Ermer, Dominik Pautsch und Martin Pasieka. Die bitterste Nachricht ist, dass uns Jannik Herrmann mit einer Schambeinentzündung auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Leider wird sich das Comeback von Tom Griesbeck vermutlich bis März oder April hinziehen.“ Weitere Termine folgen: 4. Februar in Weiden gegen die Zweite der SpVgg SV, 7. Februar in Regensburg beim BSC, 10. Februar beim SV Raigering, 14. Februar in Weiden gegen den FC Schlicht. Die zunächst für den 20. Februar angesetzte Pokal-Paarung beim Liga-Konkurrenten SpVgg Lam wurde derweil auf den 17. März verlegt.