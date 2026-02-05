Etzenricht: Wendl erfolgreich operiert, „Co“ Herrmann springt ein

Beim SV Etzenricht übernimmt interimsweise Co-Trainer Klaus Herrmann (links) das Training für den verletzten Spielercoach Andreas Wendl (rechts). – Foto: Rudi Walberer

„Alles ist nach Plan verlaufen“, bestätigte Wendl nach der Operation und fügte hinzu „Jetzt geht der Blick nach vorne und ich bin motiviert, um möglichst schnell zurückzukehren.“ Seine Genesung steht auch für den Verein im Vordergrund, organisatorisch bedarf es intern natürlich einiger Aktionen. In seiner Doppelfunktion als Abwehrchef, als Spieler und als Trainer hat Wendl einen hohen Stellenwert. Seinen Part übernimmt interimsweise der Klaus Herrmann. Der 45-jährige Etzenrichter war lange Zeit Bayernliga-Kicker bei der SpVgg Weiden, im Anschluss Leistungsträger in der BOL und Landesliga für den SVE und seit geraumer Zeit Co-Trainer im Verein.



Indes lobt Abteilungsleiter Manfred Herrmann die Gemeinde, mit deren Hilfe der Trainingsplatz in Etzenricht perfekt geräumt werden konnte. Das Match in Regensburg wird am Samstag um 16 Uhr angepfiffen. Der BSC gehört der Bezirksliga Süd an, überwintert dort auf Rang 11 und wird von Nizar Klica und Rudi Verschl gecoacht. Der 34-jährige Klica ist bei den Etzenrichtern aus diversen Duellen gegen Fortuna Regensburg in der Landesliga bekannt und betreut den BSC vorrangig außerhalb der Seitenlinie. Bekanntheitsgrad haben die Regensburger beim SVE aus zwei Testspielen in den Vorjahren. Beide Male siegten die Nordoberpfälzer; zuletzt im Februar 2022 mit 4:2 auswärts und zuvor mit 4:3 auf eigener Anlage. Fünf der acht Tore erzielte laut Statistik Chris Ermer, zwei Klaus Moucha.