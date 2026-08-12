Etzenricht springt auf Platz 1 – Inter und Wernberg enttäuschen Bezirksliga Nord, der Mittwoch: Schwarzenfeld schlägt ein weiteres Top-Team der Liga von Florian Würthele · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

„Das war einfach viel zu wenig von allen“: Bergsteig-Coach Markus Kipry zeigte sich unzufrieden mit dem Heimauftritt seiner Elf gegen Etzenricht. – Foto: Josef Trummer

Innerhalb weniger Tage landete der 1. FC Schwarzenfeld in der Bezirksliga Nord den nächsten Coup. Auf den Überraschungserfolg in Etzenricht ließen die Schwarz-Weißen am Mittwochabend einen verdienten 3:2-Heimsieg gegen den Vorjahresdritten FC Wernberg folgen. Die Gäste wussten nicht zu überzeugen, und müssen sich in der Tabelle erstmal etwas weiter nach hinten orientieren. Einen klaren Ausgang fand das Parallelspiel. Dort setzte der SV Etzenricht bereits nach 43 Sekunden den ersten Punch und ließ den gastgebenden SV Inter Bergsteig Amberg am Ende mit 4:0 abblitzen. Durch diesen Favoritensieg übernimmt die Wendl-Elf – zumindest bis Freitag – die (alleinige) Tabellenführung.



Markus Kipry (Trainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Für uns gab‘s heute nichts zu holen. Nach 43 Minuten gerieten wir durch einen technischen Fehler in Rückstand. Das nutzte Etzenricht eiskalt aus. Damit war der ganze Matchplan dahin. Diesen frühen Schock haben wir letztendlich nicht verdauen können und kassierten über eine Kontersituation das 0:2. Dann war das Spiel eigentlich schon fast gelaufen. Für uns geht es darum, den Mund abzuputzen, aus den Fehlern zu lernen und am Wochenende eine Reaktion zu zeigen. Das war heute einfach viel zu wenig von allen.“



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Von Beginn an haben wir ein anderes Gesicht gezeigt als im Spiel gegen Schwarzenfeld. Wir waren sofort da. Gleich in der ersten Minuten fiel das 1:0, wo wir nachsetzten. Wir waren im ganzen Spiel unglaublich griffig und haben all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten eine Reaktion zeigen – und genau das war da. Bei den ersten und zweiten Bällen waren wir meistens Sieger. Über die 90 Minuten ein relativ ungefährdeter Sieg. Ich bin zufrieden, dass wir uns heute deutlich präsentiert haben als im vorherigen Spiel.“







Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Die erste Halbzeit war durchaus ausgeglichen, wobei wir schon die besseren Chancen hatten. Gerade in der ersten Viertelstunde hätten wir frühzeitig in Führung gehen müssen. Das 1:1 zur Halbzeit war aber unterm Strich gerecht. Nach unserem Treffer zum 2:1 hatten wir richtig dicke Bretter, um auf 3:1 oder 4:1 zu stellen. Da hätten wir den Sack zumachen können. Es war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder war voll dabei. Und das trotz zahlreicher Ausfälle. Hut ab vor der Mannschaft!“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Eine schlechte Leistung von uns. Wir waren hinten zu anfällig und vorne nicht effektiv genug. Ein verdienter Sieg für Schwarzenfeld.“



