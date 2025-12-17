Etzenricht schafft Fakten: Wendl und fast alle Spieler bleiben

Der SVE nimmt in der Landesliga Mitte nach 20 Spieltagen als „Remiskönig“ und bestückt mit 14 Punkten (2/8/9) den Relegationsrang 15 ein. Manfred Herrmann macht deutlich: „Der rettende Tabellenplatz 14 ist unser erklärtes Saisonziel. Der Aufstieg war kein Abenteuer. Uns war das von Anfang an klar, dass eine Steigerung auf das in der Landesliga vorherrschende Niveau mit bildlich gemeint einer Steigerung von nicht nur 100, sondern von 150 Prozent gegenüber der Bezirksliga notwendig werden. Wir werden uns im Restprogramm reinhängen, um das 15. Jahr in der Spielklasse zu erreichen. Das hat mir die komplette Mannschaft zugesagt und mit dem Verbleib von Andy und Klaus haben wir die Säulen dafür geschaffen“, so Herrmann.



Der SVE-Sprecher sieht seine Elf in Konkurrenz auf einem Level mit aktuell sechs Klubs, die um die Nichtabstiegsplätze kämpfen und dem Druck des Restprogramms mit diversen Nachholspielen Stand halten wollen. Teils sind die Termine noch offen, das eigentlich für Dezember schon vorgesehene Lokalderby gegen den Lokalrivalen SC Luhe-Wildenau findet fix am 15. April statt. Zum Thema Personal äußert sich Herrmann so: „Ich habe mit allen Spielern gute Einzelgespräche geführt, wir bauen auf unser bestehendes Team. Mit Ben König und Tom Griesbeck kehren im Frühjahr Spieler für die Stammformation zurück, die seit Monaten fehlten. Nick Sperlich ist aktuell wieder fit und will die Offensive verstärken.“



Zur Verlängerung des Chefcoaches sagt der Spartenleiter: „Die Wertschätzung von Andreas Wendl als Charakter und Sportler im Verein, beim Team und den Fans ist ungebrochen. Nach Ende dieser Saison ist er sechs lange Jahre bei uns aktiv – nach wie vor nicht nur als Coach, auch als überragender Abwehrspieler.“ Dabei war Wendls Einstieg in Etzenricht, mit dem Handicap der Einschränkungen aus Corona verbunden, durchaus steinig.



Zu dieser langfristigen Zusammenarbeit gehören zwei Parteien. Andreas Wendl schildert seine Überlegungen für den Verbleib so: „Ich kann mich nur Jahr für Jahr wiederholen. Ich finde in Etzenricht einfach alles vor, was für mich von Bedeutung ist. Das ist neben den sportlichen Bedingungen auch die Art und Weise des Vereins und die Menschen, die ich jetzt seit fast sechs Jahren dort kennenlernen durfte. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und es macht mir nach wie vor große Freude mit dieser Mannschaft.“ Wendl ist überzeugt, dass es mit dem Klassenerhalt klappen kann: „Wir werden sicherlich bis zur letzten Sekunde daran glauben und alles dafür geben, die Liga erhalten zu können. Gerade Mitte der Hinrunde hat unsere Serie gezeigt, was alles möglich sein kann, wenn jeder Einzelne und wir dann als Mannschaft unsere stärkste Leistung abrufen können.“



An Bord bleibt auch der Co-Trainer. Der Etzenrichter Klaus Herrmann übernimmt seit 2019 diesen Part bei seinem Heimatverein. Er kennt den Klub, die Spieler und seinen Job bestens, verfügt als Ex-Bayernligaspieler bei der SpVgg Weiden sowie 13 Jahren auf dem Siegfried-Merkel-Platz über jede Menge Know-How. Mit einem Teil der Mannschaft bereitet sich der SVE auf die beiden attraktiven Hallenturniere in Weiden (28.12.) und in Auerbach (3.1.) vor.