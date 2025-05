Bei jeweils mehr als einem Dutzend Jahren Landesliga-Zugehörigkeit können sich die Fans beider Seiten an einige brisante Duelle erinnern. In dieser Szene aus 2011 kämpfen Etzenrichts Benny Werner (rechts) und Abbachs Thomas Rappl um den Ball. – Foto: Rudi Walberer

Etzenricht oder Bad Abbach: Oberpfalzmeister gesucht Schauplatz des Kräftemessens der Bezirksliga-Meister ist die Fenstertechnik-Weinfurtner Arena in Rieden Verlinkte Inhalte Oberpfalzmeister Bad Abbach Etzenricht

Am morgigen Dienstag 18.30 Uhr auf neutralem Sportgelände in Rieden trifft der SV Etzenricht auf den TSV Bad Abbach und spielt die Oberpfalzmeisterschaft zwischen den Bezirksliga-Meistern aus. Vor dem Anpfiff nimmt der Verband die offizielle Meisterehrung vor, nach Spielende erfolgt die Ehrung für den Oberpfalzmeister 2025. Als Ausrichter fungiert der 1.FC Rieden. Das sagen die Trainer im Vorfeld.

Süd-Meister TSV Bad Abbach und Nord-Champion SV Etzenricht kennen sich aus den gemeinsamen Jahren in der Landesliga Mitte – dort wo sie nächste Saison wieder aufeinander stoßen. Das bisher letzte Aufeinandertreffen war im Frühjahr 2019. Erstaunlich viele Spieler aus dem jetzigen Aufgebot waren schon damals schon im Kader des Sportvereins notiert. Dazu zählen Chris und Sebi Ermer, Michael Wexlberger, Spielführer Andy Koppmann sowie die „Urgesteine“ Stephan Herrmann und Martin Pasieka.



Das zuletzt genannte Duett und Chousein Chosein trafen auch beim letzten Aufeinandertreffen für die Nordoberpfälzer beim nicht unbedingt erwarteten 4:1 auf der Freizeitinsel in Abbach. Ansonsten hängt die längerfristige Statistik doch kräftig auf die Seite des TSV. Doppelt so oft, im Verhältnis 10:5, siegte Bad Abbach. Während Etzenricht 2019 in die Bezirksliga zurück musste, traf die 2010 aufgestiegenen Badstädter das gleiche Schicksal 2022. Zusammen geht es in Kürze für die beiden Klubs zurück in die Landesliga. Parallel entschied sich die Meisterschaft für die zwei Vereine mit jeweils famosen Auswärtsbilanzen.





Morgen, 18:30 Uhr SV Etzenricht Etzenricht TSV Bad Abbach Bad Abbach 18:30





Großen Anteil an der Rückkehr in die Spielklasse haben natürlich die Trainer. Der TSV partizipiert von der großen Erfahrung und dem Fachwissen von Sepp Schuderer nach seinem dreijährigen Engagement. Künftig wird der Trainer-Routinier als Sportlicher Leiter auf der Freizeitinsel tätig sein. Etzenricht profitiert seit Langem von der Aktivität auf dem Platz und der Motivation eines Andreas Wendl.



Hier wie dort hat die lange Saison natürlich deutliche Spuren hinterlassen, und daher fällt der Ausblick von SVE-Spielertrainer Wendl nicht unbedingt euphorisch aus. „Wir versuchen nochmal die vorhandenen Kräfte zu mobilisieren und ein ansprechendes Spiel abzuliefern. Personell sieht es für Dienstag nicht rosig aus. Martin Pasieka, Deniz Bock und Benjaming König fallen sicher aus. Und ansonsten sind wer sehr angeschlagen am Ende der Serie“, berichtet Wendl.



Nicht groß anders ergeht es den Abbachern. Ein halbes Dutzend Kaderspieler wird fehlen, weil sie am Dienstagabend beim parallelen Relegationsspiel der zweiten Mannschaft agieren. „Gratulation an Etzenricht zur Meisterschaft. In diesem Spiel geht es um einen Titel, und in dem Fall will man es natürlich gewinnen. Gegenseitig können die Teams nochmal zeigen, was sie draufhaben. Trotz der Ausfälle werden wir mit einer guten und starken Mannschaft antreten. Daher bin ich sehr zuversichtlich. Für mich ist das ein Bonusspiel für alle Spieler zum Saisonabschluss“, meint TSV-Coach Sepp Schuderer, der sich auch auf die schmucke Sportanlage in Rieden freut: „Die Plätze und das Vereinsheim haben Oberpfalz-weit Vorzeigecharakter.“