Etzenricht: Namhafte Testgegner & drei neue Gesichter

Trainingsbeginn in dieser Woche beim SV Etzenricht, mit dabei (von links) SVE-Abteilungsleiter Manfred Herrmann, Co-Trainer Klaus Herrmann, USA-Rückkehrer Oliver Danzer, die Neuzugänge Noah Hammer und Ben Kippes sowie Spielertrainer Andreas Wendl. Der dritte Zugang Sebastian Treml fehlte beim Aufgalopp wegen Urlaub. – Foto: Rudi Walberer

Die Sommerpause war kurz: Durch die vier an die lange Landesliga-Saison angehängten Relegationsspiele dauerte die Pause für den SV Etzenricht keine drei Wochen. Am gestrigen Donnerstagabend trafen sich die Spieler der in der Bezirksliga Nord antretenden Mannschaft zum unter Regie von Spielertrainer Andreas Wendl und Co-Trainer Klaus Herrmann geleiteten Auftakttraining. In den folgenden Wochen soll das Team fit für das schon in vier Wochen startende Ligaprogramm gemacht werden. Dieses beginnt mit den „Weidener Wochen“, am 17. Juli bei Weiden-Ost und eine Woche später daheim gegen die SpVgg SV Weiden II.

Für die Vorbereitung hat Abteilungsleiter Manfred Herrmann ein Paket mit attraktiven Gegnern aus der Region geschnürt. Bereits am morgigen Samstag, den 20. Juni, um 14.30 Uhr kreuzt der Kreisligist DJK Ursensollen zu einem ersten Test auf. Am 27. Juni stellt sich der aufstrebende, erst in der Relegation gescheiterte Kreisligist SpVgg Trabitz zu einem interessanten Vergleich vor. Zwei Ligen höher ist künftig wieder die DJK Ammerthal unterwegs, die am 30. Juni nach Etzenricht kommt. Vom 3. bis 5. Juli ist für die Pokalspiel-Begegnung reserviert, am 7. Juli bestreitet dann die Bayernliga-Truppe der SpVgg SV Weiden ein Testspiel auf dem Siegfried-Merkel-Platz. Für die Generalprobe vorm Ligaauftakt schaut Landesliga-Aufsteiger FC Amberg vorbei. Der Spieltermin zwischen dem 10. und 12. Juli wird noch fixiert.



Der SV Etzenricht will – wie in den fünf Jahren vor dem Wiederaufstieg in die Landesliga – eine gute Platzierung im oberen Tabellenfeld der Bezirksliga Nord einnehmen. Nach den drei Abgängen setzten Abteilungsleiter Manfred Herrmann und Andreas Wendl – bereits seit 2019 Spielertrainer – auf den vorhandenen, breiten Stamm sowie auf moderate Neuverpflichtungen. Am Ende meldet der SVE, wie bereits berichtet, drei Neuzugänge. Aus der Kreisstand Neustadt von der DJK kommt Ben Kippes. Das Nachwuchstalent wurde zuvor im Nachwuchssegment des SSV Jahn Regensburg ausgebildet. Von der SpVgg Schirmitz wechseln Noah Hammer und Sebastian Treml nach Etzenricht. Wendl findet diese, wie im Vorjahr vor dem Aufstieg moderaten Veränderungen passend. Seine Sichtweise schildert er so: „Es freut mich sehr, dass wir die Drei für uns gewinnen konnten. Ich bin davon überzeugt, dass sie charakterlich super zu uns passen und uns auch sportlich bereichern können.“ Unterdessen arbeiten Damian Musiol und Michael Wexlberger nach ihrer Verletzung an der Rückkehr ins Team.