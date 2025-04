Etzenricht mit einem Bein in der Landesliga

Das Jubelfoto aus der Kabine durfte natürlich nicht fehlen. – Foto: SV Etzenricht

Der SV Etzenricht hat den vorletzten Schritt zur Bezirksliga-Meisterschaft gemacht. Vor den Sonntagsspielen haben die Nordoberpfälzer satte zehn Punkte Vorsprung auf den einzig verbliebenen Widersacher SpVgg SV Weiden II. Gewinnen die Wasserwerkler morgen ihr Spiel in Pfreimd nicht, krönt sich „Etze“ auf der Couch zum Champion. Selbst erledigten die Wendl-Mannen ihre Aufgabe am Samstag relativ souverän, und gewannen das Heimspiel gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn glatt mit 4:0 (1:0). Nach einem solch deutlichen Ausgang hatte es zur Halbzeitpause allerdings noch nicht ausgesehen...



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Durch eine Unachtsamkeit der Willmeringer Hintermannschaft gingen wir gleich nach Anpfiff mit 1:0 in Führung. Dennoch ging die erste Halbzeit komplett an Willmering, die offensiv richtig gefährlich waren. Wir hingegen sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren zu weit weg und etwas zu ängstlich im Ballbesitz. Ein Tor für Willmering wäre mehr als verdient gewesen. Auch nach der Pause war Willmering immer wieder gefährlich, wir haben dann aber die ein oder andere Situation ausgenutzt. Da hat sich auch unsere individuelle Klasse durchgesetzt. Spätestens nach dem 3:0 war der Widerstand gebrochen.“



Martin Göttlinger (Sportlicher Leiter SpVgg Willmering-Waffenbrunn): „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgespielt, aber leider die wenigen Möglichkeiten nicht nutzen können. In der zweiten Hälfte war Etzenricht der Chef im Ring und hat das Spiel klar für sich entschieden. Für uns gilt es jetzt, in den letzten drei Spielen alles reinzuhauen und wenn möglich die Relegation zu vermeiden.“