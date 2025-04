Etzenricht kann Meister werden – »Vier-Punkte-Spiel« in Grafenwöhr

Die Bezirksliga Nord biegt auf die Zielgerade ein, vier Spieltage sind noch übrig. Die 27. Runde wird am Freitagabend mit dem Duell SV Grafenwöhr gegen Inter Bergsteig Amberg eröffnet. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel im Abstiegskampf. Wegen Spielermangels musste Schlusslicht TuS Schnaittenbach das Auswärtsspiel in Raindorf absagen. Im Fernduell um den zweiten Platz hat der Rangzweite SpVgg SV Weiden II die schwere Auswärtsaufgabe bei der SpVgg Pfreimd vor der Brust, während der FC Wernberg daheim vor einer lösbaren Aufgabe steht. Zu Gast am Naab-Ufer ist Kellerkind FV Vilseck. Liga-Primus SV Etzenricht will bereits am Samstag mit einem Heimdreier gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vorlegen. Wenn das klappt und Weiden II tags darauf maximal Unentschieden spielt, würde sich Etzenricht bereits zum Meister krönen.



Hinspiel: 2:1. Nach zwei Siegen am Stück will die SV Grafenwöhr (12., 32) zu Hause nachlegen, um im Kampf um den direkten Klassenerhalt weiter wichtige Punkte sammeln zu können. Gelegenheit dazu hat die Mannschaft um Kapitän Fleischmann bereits heute Abend gegen den punktgleichen SV Inter Bergsteig Amberg (11., 32). Es ist ein typisches Sechs-Punkte-Spiel, beiderseitig ist Siegen eigentlich Pflicht. Auch für den scheidenden Grafenwöhr-Trainer Martin Kratzer zählt nur ein weiterer Sieg: „Es wird ein Vier-Punkte-Spiel für beide Mannschaften, da es auch um den direkten Vergleich geht. Wir wissen um die Qualität der Gäste, müssen von Minute eins an intensiv und mit voller Leidenschaft agieren. Mit einem Sieg können wir uns Matchbälle im Kampf um den Klassenerhalt erspielen“, betont Kratzer. Die Gäste aus Amberg müssen ohne ihren Sturm-Routinier Stefan Meisel auskommen, der sich im letzten Spiel so schwer am Knie verletzte, dass ein Krankenwagen herbeigerufen werden musste. Spielercoach Helmut Jurek war unter der Woche „leicht positiv gestimmt“, konnte aber keine Entwarnung geben. (fdr)







Hinspiel: 1:0. Für Spitzenreiter SV Etzenricht (57) gab es am Karsamstag in Arnschwang ein Déjà-vu. Wie drei Wochen zuvor in Schlicht kassierte das Team in der Nachspielzeit nach einer Standardsituation den 1:1-Ausgleich. Nun trifft die Wendl-Elf auf eine weitere Mannschaft aus dem Bayerischen Wald. Mit folgender Forderung stimmt Spielertrainer Andreas Wendl sein Team auf das Heimspiel gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (14., 31) ein: „Es gilt für uns, wieder mit voller Leidenschaft und Überzeugung anzutreten. Wir wissen, woran es die Woche zuvor gescheitert ist und können das am Wochenende wieder besser machen.“ Der Aufsteiger nimmt aktuell einen Relegationsplatz ein, hat allerdings Tuchfühlung zum Mittelfeld. Auf Etzenrichter Seite gab es zuletzt eine personelle Hiobsbotschaft: Top-Torjäger Johannes Janker (19 Saisontore) wird diese Saison nicht mehr spielen, er zog sich schon im Spiel gegen Weiden-Ost einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zu. (war)







Top-Torjäger Johannes Janker (links) steht dem SV Etzenricht im Saison-Schlussspurt nicht zur Verfügung. – Foto: Rudi Walberer









Hinspiel: 4:1. Aufgrund weiterer verletzter Spieler sah sich der bereits als Absteiger feststehende TuS Schnaittenbach dazu gezwungen, die Punkte am grünen Tisch abzugeben. Zu den weiteren Hintergründen...



Hinspiel: 0:2. Eine verunglückte Freistoßflanke sowie ein vieldiskutiertes „Phantom-Tor“, bei dem der Ball bei einem Klärungsversuch höchstwahrscheinlich nicht die Linie überquert hatte, das Tor aber zählte, bescherten dem 1.FC Schlicht (5., 40) zuletzt den glücklichen 2:1-Derbysieg gegen Vilseck. Es war der erste Dreier der Grün-Weißen im neuen Jahr. Am Samstag soll nachgelegt werden, wenn Tabellennachbar FC Weiden-Ost (4., 42) anreist. Die Gäste gehen mit dem Schwung des jüngsten, hochverdienten 3:0-Heimsieges gegen Tännesberg in das Match und wollen auswärts nicht leer ausgehen. Wer beendet den Spieltag auf Rang 4?





Hinspiel: 0:4. Ein perfektes Oster-Wochenende hat die SpVgg Pfreimd (9., 36) hinter sich. Mit Siegen gegen Inter Amberg und Vilseck konnten sich die Lobinger-Mannen etwas Luft verschaffen im Abstiegskampf. „Das waren zwei extrem wichtige Siege“, weiß Spielertrainer Bastian Lobinger. Mit frischen Selbstbewusstsein duelliert man sich nun mit dem Zweitplatzierten SpVgg SV Weiden II (50). „Die junge talentierte und gut ausgebildete Truppe befindet sich voll im Kampf um die Aufstiegsrelegation und braucht ähnlich wie wir jeden Punkt. Wir müssen dagegenhalten und vor allem defensiv konzentriert zu Werke gehen, um dort punkten zu können“, appeliert Lobinger an seine Truppe. Die Gäste wollen unbedingt gewinnen, um den Rangdritten FC Wernberg von sich fernzuhalten. Routinier und Torjäger Benjamin Werner muss nach seiner Roten Karte gegen Wernberg ersetzt werden.





Hinspiel: 1:1. Wird's wieder ein Unentschieden? Die letzten vier Aufeinandertreffen des SV Hahnbach (6., 39) und der SpVgg Vohenstrauß (10., 35) fanden allesamt keinen Sieger. Diesmal könnten die Hahnbacher mit einer Punkteteilung sicher besser leben. Denn während man selbst einen komfortabel wirkenden Vorsprung auf die hinteren Plätze hat und den Klassenerhalt nun fixieren kann, benötigt Vohentrauß noch einige Punkte für die Rettung. Demzufolge wird das Ensemble von Coach Martin Schuster alles daran setzen, drei Punkte aus Hahnbach zu entführen. Der jüngste 4:1-Triumph über Raindorf dürfte Selbstvertrauen gegeben haben.





Hinspiel: 6:0. Über die Vier-Punkte-Ausbeute an Ostern ist man in Wernberg (3., 47) zufrieden. Noch immer ist der FC ohne Niederlage im neuen Jahr. „Wir sind kurz vor der 50-Punkte Marke und sitzen dem Tabellenzweiten aus Weiden im Genick“, so Trainer Adi Götz. „Hätte dies jemand nach dem 5. Spieltag prophezeit, hätte man ihn für ahnungslos erklärt. Wir sind seit der Winterpause ungeschlagen und wollen noch so lange wie möglich auf dieser Welle reiten.“ Der nächste Gegner FV Vilseck (15., 18) brauchte unbedingt Punkte, um sich zumindest in die Relegation zu retten. Pielenhofen als Tabellen-15. der Bezirksliga Süd steht aktuell vier Zähler besser da, der schlechtere der beiden Fünfzehnten muss direkt runter. „Vilseck wird es uns sicher nicht so leicht machen“, erwartet Götz ein hartes Stück Arbeit – zumal die personelle Situation nicht gerade rosig ist.





Hinspiel: 1:5. Zwei klare Ziele hat sich der TSV Tännesberg (8., 39) für den frühen Sonntagabend gesteckt. Zum einen Revanche an der DJK Arnschwang (13., 32) für die deftige Hinspiel-Schlappe zu nehmen. Und zum anderen den Liga-Erhalt in trockene Tücher zu wickeln. Deutlich mehr Druck verspüren jedoch die Kicker aus dem Landkreis Cham. Trotz des achtbaren 1:1-Unentschiedens zuletzt gegen Primus Etzenricht läuft die Ranzinger-Elf weiterhin Gefahr, den Gang die Relegation antreten zu müssen. Das will man unbedingt vermeiden. Dementsprechend sollte in Tännesberg gepunktet werden.