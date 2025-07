Etzenricht heiß auf Abbach – Tegernheim will sich rehabilitieren

Englische Woche in der Landesliga Mitte! Teils eins des zweiten Spieltags geht am Dienstag über die Bühne. Sechs Begegnungen stehen an. Der SV Etzenricht fiebert dem ersten Landesliga-Spiel seit gut sechs Jahren entgegen. Zu Gast ist Mitaufsteiger TSV Bad Abbach. Zu einem weiteren Oberpfalzduell kommt es zwischen dem FC Tegernheim und dem TB 03 Roding. Hierbei sind die Hausherren ganz klar auf Wiedergutmachungskurs. Die SpVgg Lam hat die schwere Heimaufgabe namens FC Dingolfing vor der Brust, während der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit einem Auswärtsspiel beim TSV Bogen in die Saison startet.

Morgen, 18:30 Uhr SV Etzenricht Etzenricht TSV Bad Abbach Bad Abbach



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir freuen uns auf das erste Landesligaspiel und gehen logischerweise motiviert in die Partie. Bad Abbach ist uns einen Schritt voraus, da sie die erste Begegnung schon hinter sich gebracht haben. Für uns wird es entscheidend sein, dass wir ähnlich kompakt auftreten wie zuletzt. Aber auch offensiv müssen wir die ein oder andere Möglichkeit mehr kreieren.“



Personalien: Sicher fehlen Martin Pasieka, Deniz Bock, Benjamin König, Mirko Griesbeck und Jannik Herrmann. Einzelne angeschlagene Spieler müssen auf die Zähne beißen. Auf Tom Griesbeck werden die Nordoberpfälzer wohl die komplette Hinrunde über verzichten müssen. Damian Musiol trainiert wieder, braucht aber noch Zeit für ein Comeback.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Gegen Passau hat man über weite Strecken gemerkt, dass wir mithalten können. Allerdings müssen wir aus diesem Spiel lernen, dass in dieser Liga Fehler noch schneller bestraft werden und wir die Fehlerquote verringern müssen. Zudem müssen wir effektiver im Abschluss werden. Mitaufsteiger Etzenricht kommt aus der Kompaktheit und hat gute Offensivspieler in seinen Reihen. Wir wollen auf keinen Fall mit leeren Händen nachhause fahren.“



Personalien: Keeper Tobias Amann muss nach seiner roten Karte im Auftaktspiel von draußen zuschaue. Außerdem müssen Tim Poschenrieder, Max Legler und der terminlich verhinderte Justin Bolfrey ersetzt werden.







Erst vor wenigen Wochen standen sich Etzenricht und Bad Abbach bei der Oberpfalzmeisterschaft gegenüber. Da behielten Fabian Rengstl (links) und der TSV die Oberhand. – Foto: Rudi Walberer







Morgen, 18:30 Uhr FC Tegernheim Tegernheim TB 03 Roding TB Roding



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Roding hatte im Sommer viele Veränderungen, weshalb wir nicht zu hundert Prozent wissen, was auf uns zukommt. Im Gegensatz zu uns hatten sie am ersten Spieltag einen ordentlichen Start. Für uns geht es darum, jetzt in der Liga anzukommen. Wir wollen uns von dem Ergebnis vom Samstag rehabilitieren und daheim die ersten Punkte einsammeln.“



Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Heißt dass Tobias Rieger, Benedikt Albrecht, Johannes Bierlmeier, Maximilian Prem, Mario Cieslik und Tobias Schwarzmeier weiterhin außen vor sind. Louis Junge, gekommen von Fortuna Regensburg, ist seit wenigen Tagen spielberechtigt und gab bereits sein Debüt.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir können auf eine gute Leistung gegen Eggenfelden zurückblicken, müssen diese aber erneut abrufen. Wenn wir nur wenige Prozente nachlassen, wird es gegen Tegernheim nichts zu holen geben. Tegernheim hat eine brutal starke Mannschaft mit einer hohen offensiven Qualität. Ihre Auftaktniederlage gegen Burglengenfeld ist nicht unbedingt förderlich für uns – im Gegenteil. Sie werden alles daran setzen, diese Niederlage vergessen zu machen und werden mit umso mehr Einsatz antreten.“



Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen gesellt sich Ivan Mukulu Mbangi. Ansonsten bleibt der Kader im Vergleich zum Wochenende unverändert.







Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam FC Dingolfing Dingolfing



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Die Aufgabe gegen die Top-Mannschaft Dingolfing könnte kaum schwerer sein. Wir werden aber alles dafür tun, um im ersten Heimspiel erfolgreich zu sein.“



Personalien: Definitiv fehlen weiterhin Lukas Pritzl, Simon Meindl und Matthias Müller. Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer plagt sich mit Leistenproblemen herum und steht deshalb auf der Kippe. Ob der bereits in Teisbach wegen Knieprobleme pausierende Luca Schmid auflaufen kann, ist ebenfalls noch unsicher.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Unter der Woche eine sehr weite Fahrt zur besten Heimmannschaft der Vorsaison – recht viel schwieriger kann ein Auftaktspiel nicht sein. Lam hat eine überragende Qualität im Kader, spielt einen variablen und attraktiven Fußball. Zudem wird die Kowalski-Truppe von ihren Fans immer top unterstützt. Wir werden gleich an unser Limit kommen müssen, um diese harte Aufgabe meistern zu können. Ziel ist es nämlich, nicht leer auszugehen. Die Jungs haben in den vergangenen fünfeinhalb Wochen gut gearbeitet und ich hoffe, dass man das am Dienstagabend auch sehen wird.“



Personalien: Neben dem verletzten Max Wilhelm müssen die beiden Urlauber Marco Beck und Lukas Wimmer ersetzt werden. Tim Justvan ist beruflich verhindert. Denis Heinz wird vermutlich studienbedingt fehlen.









Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „In Vornbach haben wir unser Minimalziel erreicht und nicht verloren. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und auf die gezeigte Leistung lässt sich aufbauen. Mit Schwandorf-Ettmannsdorf kommt einer der Topfavoriten zu uns, gegen den wir nochmal eine Schippe draufpacken werden müssen, um bestehen zu können. Daheim wollen wir aber auch einen solchen Gegner Paroli bieten und nicht leer ausgehen.“



Personalien: Ob der in Vornbach kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallene Jonas Gmeinwieser wieder auflaufen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Patrick Fuchs ist wieder dabei. Ansonsten können nur der gesperrte Makamba Sidibe und Michael Kraskov nicht mitwirken.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach dem verdienten Pokalerfolg in Etzenricht können wir nun auch endlich um Punkte kämpfen. Ähnlich wie am vergangenen Freitag erwarte ich auch am Dienstag eine schwierige Auswärtsaufgabe. Der TSV Bogen, der mit einem Unentschieden in Vornbach in die Saison gestartet ist, wird mit Sicherheit alles versuchen, mit einem Dreier im Heimspiel nachzulegen. Daher müssen wir – nicht wie im Pokalspiel – dieses Mal von der ersten Minute präsent und konzentriert in die Begegnung starten. Schaffen wir es, im eigenen Ballbesitz und auch gegen den Ball eine hohe Laufleistung an den Tag zu legen, dann ist für uns auch trotz der schweren Aufgabe einiges möglich. Wir möchten auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen.“



Personalien: Die Kadersituation ist angespannt, denn neben den Dauerpatienten Alexandru Dragut, Felix Wifling, Maximilian Schreiner und Luca Oberndorfer muss auch der wegen einer roten Karte aus der Vorsaison gesperrte Johannes Böhm ersetzt werden. Timo Vollath ist fraglich. Kevin Grünauer, Balthasar Sabadus und Dustin Weikl befinden sich allesamt erst im Aufbau und kommen deshalb nur für Teileinsätze in Frage.





Außerdem spielen:





Morgen, 18:30 Uhr TSV Seebach Seebach FC Teisbach Teisbach