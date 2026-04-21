Etzenricht erstmal ohne Torjäger Janker – Lam will den Spieß umdrehen

Zur ohnehin üppigen Ausfallliste gesellt sich beim SV Etzenricht nun auch noch Stürmer Johannes Janker (in Blau). – Foto: Rudi Walberer

Zweimal Oberpfalz gegen Niederbayern heißt es am Mittwochabend in der Landesliga Mitte. Im Abstiegskampf muss der SV Etzenricht die weite Reise zum Mitaufsteiger FC Teisbach auf sich nehmen. Will sich die Wendl-Elf nochmal ans rettende Ufer herantasten, sollte gegen den Tabellenvorletzten ein Sieg her. Zeitgleich genießt die SpVgg Lam Heimrecht. Die drittplatzierten Osserbuam bekommen es mit der DJK Vornbach zu tun. Beide Nachholspiele werden um 18.15 Uhr angepfiffen.

Morgen, 18:15 Uhr FC Teisbach Teisbach SV Etzenricht Etzenricht 18:15 live PUSH



Nächste Englische Woche für Etzenricht! Letzten Samstag verpasste der SVE die große Chance, auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen. Nach der bitteren, aber vollauf verdienten 0:3-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Tegernheim sieht es nun ziemlich düster aus in Sachen direkter Klassenerhalt. Fünf Punkte müssen auf Tegernheim aufgeholt werden. Dementsprechend muss im Nachholmatch in Teisbach zwingend gepunktet werden. Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl steht noch unter dem Eindruck der jüngsten Niederlage. Sein Ausblick fällt entsprechend aus und lautet: „Das wird ein ganz schwieriges Spiel für uns – auch weil wir unter der Woche diese weite Reise antreten müssen. Dazu kommt der späte Spielbeginn. Wir müssen komplett anders auftreten als letzten Samstag. Damit meine ich vor allem, dass das gesamte taktische Verhalten ein anderes sein muss“, fordert Wendl. Personell stehen im Vergleich zum letzten Spiel Bastian Strehl und Tom Herrmann, der sich in den letzten Partien super eingefügt hat, vermutlich nicht zur Verfügung. Neu auf der Ausfallliste steht Johannes Janker. Der Ausfall des mit sieben Saisontoren bestückten Mittelstürmers wiegt schwer. „Extremst bitter für uns ist, dass Johannes am Samstag kurzfristig durch einen operativen Eingriff ausgefallen ist und uns jetzt erstmal sehr fehlen wird“, seufzt Wendl. Unter Zugzwang stehen auch die Gastgeber. Ihnen droht als Vorletzter mit erst 15 Punkten der direkte Abstieg.







Richtig gut präsentierte sich die SpVgg Lam zuletzt im Spitzenspiel beim TSV Seebach. Obwohl man eine Führung durch Lukas Pritzl schnell wieder aus der Hand gab und am Ende mit 1:2 den Kürzeren zog, war Coach Lorenz Kowalski hinterher nicht unzufrieden mit der Leistung: „Wir hätten uns zumindest einen Punkt verdient gehabt“, befand er. Der Aufstiegs-Zug ist damit vermutlich abgefahren, dennoch möchten die Osserbuam ihren dritten Platz bis zum Saisonende verteidigen. Das wäre gleichbedeutend mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Deshalb wollen Wendl, Maimer & Co. am Mittwoch in die Erfolgsspur zurück, wenn der Rangneunte DJK Vornbach im Osser-Stadion vorbeischaut. Die späte und schmerzhafte 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel hat Kowalski noch im Kopf. So sagt er vor der Partie: „Die verdiente Niederlage im Hinspiel hat uns gezeigt, welche Qualität Vornbach in ihren Reihen hat. Im Heimspiel wollen wir den Spieß umdrehen und wieder in die Erfolgsspur kommen.“ Neben Langzeitausfall Simon Loderbauer muss Markus Koller ersetzt werden. Der junge Stürmer ist beruflich verhindert.