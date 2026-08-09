Etzenricht »bedient«– Auch Raigering verliert erstmals Bezirksliga Nord, der Samstag: Schwarzhofen legt im Pandurenpark einen Blitzstart her +++ Moralstarkes von Maxi Janner / Florian Würthele · Gestern, 10:50 Uhr · 0 Leser

Der SV Etzenricht (in Blau) musste sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben. – Foto: Dagmar Nachtigall

Zwei Mal rollte am Samstag der Ball in der Bezirksliga Nord. Dabei mussten sowohl der SV Etzenricht als auch der so famos gestartete Aufsteiger SV Raigering zu Hause die erste Saisonniederlage einstecken. Etzenricht gab zwei Führungen aus der Hand und kassierte gegen den 1. FC Schwarzenfeld eine bittere, weil ganz später 2:3-Niederlage. Die Panduren sahen sich gegen den SV Schwarzhofen früh mit zwei Toren in Rückstand und konnten dies nicht mehr ausmerzen. 1:2 lautete der Endstand: Die Stimmen zu den Spielen:



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir sind natürlich bedient. Es war ein gebrauchter Tag für uns. Wir führten zweimal und schafften es nicht, das über die Ziellinie zu bringen. Grundsätzlich war Schwarzenfeld sehr griffig und hat wirklich alles probiert. Sie waren gut in den Zweikämpfen, während wir heute auch nicht unsere Top-Leistung abgerufen haben. Dazu kommt, dass das Spielglück nicht auf unserer Seite war, weil von Schwarzenfeld jedes Ding irgendwie reingefallen ist. Aber das müssen wir uns selbst ankreiden und dementsprechend sind wir enttäuscht. Hilft nichts, am Mittwoch geht's wieder weiter.“



Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld: „Im gesamten Auftritt war das absolut überzeugend von uns. Etzenricht hatte in der ersten Halbzeit einen Tick mehr vom Spiel und verzeichnete auch die ein oder andere gute Chance, die sie aber nicht verwerten konnten. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen umgestellt und offensiver agiert. Wir haben vorne gut zugestellt und den Ausgleich gemacht. Nach dem erneuten Rückstand kamen wir super zurück. Nun waren wir besser, hatten mehr Ballbesitz. Letztendlich hatten wir in den letzten zehn Minuten noch Körner, haben alles gegeben und uns mit dem Unentschieden nicht zufrieden gegeben. Unterm Strich war der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Wir haben ein super Spiel abgeliefert und endlich das umgesetzt, was wir machen wollten.“







Martin Kratzer (Trainer SV Raigering): „Insgesamt ein verdienter Sieg für Schwarzhofen, das muss man anerkennen. Nach dem frühen 2:0 für Schwarzhofen war es für uns wichtig, das Spiel nicht komplett aus der Hand zu geben und eine größere Niederlage zu kassieren. Gegen so eine gute Mannschaft habe ich das schon öfter erleben müssen. Doch wir konnten das verhindern und uns ins Spiel reinarbeiten. Mit einem früheren Anschlusstreffer hätten wir vielleicht die Möglichkeit gehabt, nochmal zurückzukommen. Trotz der Niederlage war der Wille und der Einsatz der Mannschaft absolut top.“



Stephan Bauer (Abteilungsleiter SV Schwarzhofen): „Eine sehr disziplinierte Leistung unserer Mannschaft. Die Anfangsphase gehörte klar uns und wir konnten dies in eine Zwei-Tore-Führung ummünzen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit wurde der Gegner erst hintenraus stärker. Insbesondere in der zweiten Hälfte konnte Raigering durch ihre Wechsel nochmal physisch nachlegen. Dadurch wurde es hintenraus noch ein harter Kampf, auch weil wir unsere Konter nicht sauber abschlossen.“



