Etzella übernimmt Platz 1

Etzella - hier eine Szene aus dem Hinspiel gegen Wormeldingen - gewann beim gleichen Gegner mit 3:2 – Foto: Andy Gallo

Was am Wochenende los war

Ein verrücktes Spitzenspiel mit einigen Wendungen erlebten die Zuschauer in Feulen, wo Wiltz am Ende mit 5:3 gewann. Die Gastgeber gingen früh im Anschluss an einen Freistoß in Führung. Je länger die 1.Hälfte dauerte, umso mehr Torchancen erarbeitete sich Wiltz und drehte die Partie bis zur 30.Spielminute. Nach Wiederbeginn wollte Feulen eine Reaktion zeigen, zeigte sich aber gleich nach dem Anpfiff zu unpräzise. Nach rund einer Stunde konnte man dann aber seinerseits das Ergebnis drehen (2:2, 59.‘, 3:2, 62.‘), vergaß aber, das vermutlich vorentscheidende 4:2 zu erzielen. So glich Wiltz in der 72.‘ aus und sicherte sich den vollen Einsatz nach zwei weiteren Treffer in der Schlussphase.

Mendonca Ribeiro: „zeigten die richtige Einstellung“

Der Wiltzer Trainer Flavio Mendonca Ribeiro: „Feulen kam besser in die Partie, doch wir konnten uns sehr gut zurückkämpfen und in Führung gehen. Auch in der 2.Halbzeit war Feulen zunächst besser, doch in den letzten zehn, fünfzehn Minuten waren wir stark und zeigten die richtige Einstellung gegen eine Feulener Mannschaft, die eine hohe Qualität hat.

Ich ziehe meinen Hut vor meinem Team und möchte mich auch bei unseren Fans bedanken, die uns nach Feulen begleitet hatten. In der Ehrenpromotion kann jeder jeden schlagen, es ist schon ein hohes Niveau in der Liga. Die Tabelle ist sehr eng und deswegen kommt es in jedem Spiel auf die Details an. Für uns stehen acht Endspiele an, die allesamt schwer werden.“

Im zweiten Topspiel trennten sich Rümelingen und Bettemburg mit einem 2:2-Remis. Aus abseitsverdächtiger Position und nach einem sehenswerten Treffer lagen die Gäste zur Pause mit 2:0 in Führung. Nach dem Dreh rappelten sich die Hausherren auf und kamen durch einen verwandelten Elfmeter zum Anschlusstor (1:2, 63.‘). Danach drücke Rümelingen auf den Ausgleich, welcher nur kurze Zeit später auch fallen sollte (2:2, 71.‘). Genau wie in Feulen fielen auch in Lorentzweiler nicht weniger als acht Tore. In einer intensiven Partie lagen die Hausherren mit 4:1 in Führung, als Beles durch einen Doppelschlag (67.‘, 70.‘) auf 4:3 herankam. In der Nachspielzeit sackte Borges Furtado nach einem Torwartfehler mit seinem zweiten Tor der Partie den wichtigen Heimsieg für den FCL ein (5:3, 90.‘+5).

Das torärmste Spiel des Wochenendes in der Ehrenpromotion war ein wichtiges Verfolgerduell. Berburg verlor durch einen Treffer von Stumpf, der im Rücken der Abwehr in eine von links getretene Flanke lief (13.‘), mit 0:1 gegen die Escher Fola. Die „Doyenne“ gewann damit ihr erstes Spiel seit dem 15.Februar. Keine Gnade kannte Luxembourg City mit Sorgenkind Schifflingen, 6:0 lautete das Ergebnis nach 90 Minuten. Die Hauptstädter sind damit auf zwei Zähler an der Aufstiegsrelegation dran. Monnerich und Walferdingen trennten sich mit einem 1:1, womit der FC Résidence als Tabellenachter ebenfalls nur zwei Zähler hinter der Aufstiegsrelegation liegt. Neuer Tabellenführer in der Ehrenpromotion ist Ettelbrück, das sich trotz Rückstandes zur Pause mit 3:2 in Wormeldingen behaupten konnte.

Steinsel - Mersch wird erst am Mittwoch, den 8.April ausgetragen.