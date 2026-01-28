Etzella: U17-Torhüter Max Gillen erstmals im Senioren-Kader

Max Gillen – Foto: FC Etzella

Der FC Etzella Ettelbruck hebt die Entwicklung von Max Gillen, jungem U17-Torhüter und Eigengewächs des Vereins, hervor.

Der U17-Nationalspieler der FLF wurde kürzlich in den Kader der Seniorenmannschaft berufen und nahm beim Vorbereitungsspiel gegen Union Titus Pétange an diesem Samstag erstmals auf der Ersatzbank Platz.

Bereits zuvor war Max Gillen für den 15.Spieltag der Meisterschaft gegen den SC Bettemburg nominiert worden, nach der Verletzung von Torhüter Mathieu Michels. Diese Partie musste jedoch witterungsbedingt abgesagt werden.