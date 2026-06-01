Etwas zu hohe Niederlage

Die SGM startete stark in die Partie und zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung. Mit guten Kombinationen und gelungenen Spielzügen erspielte sich die Mannschaft einige Chancen, konnte diese jedoch leider nicht in Tore umwandeln. Die hohen Temperaturen machten beiden Teams zu schaffen und verlangten den Spielerinnen über die gesamte Spielzeit viel ab. Durch einen Ballverlust nutzten die Gastgeberinnen ihre Möglichkeit konsequent und gingen mit 1:0 in Führung. Trotz des Rückstands zeigte die SGM weiterhin eine ordentliche Leistung und hielt gut dagegen. Auch nach dem Seitenwechsel kam die Mannschaft wieder gut ins Spiel und startete engagiert in die zweite Halbzeit. In der 73. Minute erhöhte Burgrieden jedoch auf 2:0, ehe nur wenige Minuten später das 3:0 fiel. Ein schön herausgespielter Angriff führte anschließend zum 4:0. Mit dem Schlusspfiff erhöhten die Gastgeberinnen per Elfmeter schließlich noch auf 5:0. Das Ergebnis fiel am Ende etwas zu hoch aus, dennoch zeigte die SGM über weite Strecken eine ordentliche Leistung.