"Etwas mehr Spielglück" - SVG gewinnt knapp in Fallersleben

Es war ein Spiel unter brutal schweren Bedingungen“, erklärte Reutter nach dem Schlusspfiff. „Der sehr starke Wind sorgte für einige Vorteile sowie Nachteile auf beiden Seiten.“ Entsprechend verlief die Begegnung mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, in denen der Wind jeweils großen Einfluss auf das Spielgeschehen nahm.

Trotz der schwierigen äußeren Umstände versuchten beide Mannschaften, spielerische Lösungen zu finden. „Dennoch haben beide Teams es in jeder Phase versucht, fußballerisch zu lösen“, lobte Reutter die Herangehensweise beider Seiten.

Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Jan Hooge in der 42. Minute für die Gäste aus Göttingen. Danach entwickelte sich ein intensives Duell, in dem Fallersleben auf den Ausgleich drängte, die SVG aber kämpferisch dagegenhielt.

„Am Ende war es etwas mehr Spielglück auf unserer Seite und ein aufopferungsvoller Kampf, um das 1:0 über die Zeit zu bringen“, sagte Reutter zufrieden. „Wenn du so hart arbeitest, gehört das Spielglück dann auch gerne mal dazu.“ Durch den Sieg sprang die SVG auf Rang vier und hat am kommenden Freitag die Chance, im Derby an Göttingen 05 vorbeizuziehen. Fallersleben bleibt auf dem elften Platz, knapp über dem Strich.