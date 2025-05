Etwas Besonderes im Fußballbezirk

mein Name ist Willi – neugierig, energiegeladen und voller Tatendrang. Und das Beste: Ich bin ab sofort Euer neues Maskottchen im Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern.

Mit einem weiten Sprung bin ich in eure Welt gehüpft – in eine Welt, in der der Ball rollt, in der Fairplay zählt und in der das Miteinander im Mittelpunkt steht. Ich bin gekommen, um Euch zu begleiten, mit Euch zu feiern und Euch Danke zu sagen – für all das, was ihr für unseren Fußball lebt und bewegt.