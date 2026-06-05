"Etwas Besonderes, da die letzte Meisterschaft 20 Jahre zurücklag"

– Foto: VfL Eberstadt

Nach einer beeindruckenden Aufholjagd in der Rückrunde steht der VfL Eberstadt als vorzeitiger Meister der Kreisliga B4 Franken fest. Nach zwei Jahrzehnten ohne zählbaren Titelgewinn kehrt der Verein damit in die Kreisliga A zurück. Trainer Haysam Hussein zieht Bilanz über den historischen Erfolg, das ausgeprägte Wir-Gefühl seiner Mannschaft und die anstehenden Herausforderungen in der neuen Spielklasse.

Die Erleichterung und der Stolz beim VfL Eberstadt sind nach dem Erreichen der vorzeitigen Meisterschaft riesig. Für den Verein bricht damit eine lange Durststrecke ab, was die Emotionen bei allen Beteiligten nach dem geschaffenen Meilenstein hochkochen lässt. „Natürlich haben wir die Meisterschaft gemeinsam gefeiert. Für den Verein ist es etwas ganz Besonderes, da die letzte Meisterschaft bereits 20 Jahre zurücklag. Zudem haben viele Spieler zum ersten Mal in ihrer aktiven Zeit eine Meisterschaft gewonnen. Deshalb war die Freude bei allen Beteiligten groß“, schildert Trainer Haysam Hussein gegenüber FuPa die Bedeutung dieses Erfolgs.

Ein Blick auf das aktuelle Klassement verdeutlicht die sportliche Überlegenheit des neuen Titelträgers, obwohl in der Liga noch ein Spieltag zu absolvieren ist. Der VfL Eberstadt führt die Tabelle nach 23 Partien mit beachtlichen 64 Punkten uneinholbar an. Die herausragende Bilanz weist 21 Siege, ein Unentschieden und lediglich eine einzige Niederlage auf. Mit einem überragenden Torverhältnis von 114:20 Toren stellt die Mannschaft sowohl den mit Abstand torgefährlichsten Angriff als auch das stabilste Abwehrbollwerk der gesamten Liga.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der direkte Konkurrent im Kampf um die begehrte Spitzenposition konnte das Tempo des Meisters im Endspurt der Saison nicht mehr ganz mitgehen. Der SC Dahenfeld hat bereits 24 Spiele absolviert und beendet die Runde mit 61 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des engsten Verfolgers verzeichnet 19 Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 90:18 Toren. Da die Dahenfelder somit bereits alle ihre Saisonspiele bestritten haben, ist die Entscheidung um Platz eins vorzeitig gefallen.

Vom Rückstand in der Vorrunde zur perfekten Aufholjagd

Dass es in dieser Spielzeit für ganz oben reichen würde, war zu Beginn der Runde keineswegs absehbar. Der neue Trainer ging mit einer vorsichtigeren Erwartungshaltung in die Saison, zumal die Hinrunde erhebliche Steine in den Weg legte und das Team forderte. „Da es meine erste Saison beim VfL Eberstadt als Trainer war, haben die Verantwortlichen und ich als Ziel ausgegeben, am Ende unter den ersten drei Mannschaften zu landen. Nach der Vorrunde hat ehrlich gesagt nicht viel auf die Meisterschaft hingedeutet. Wir hatten fünf Punkte Rückstand auf Platz eins und wussten, dass wir eine perfekte Rückrunde spielen müssen, um überhaupt noch mal eine Chance zu bekommen. Unser Fokus lag deshalb darauf, den Kontakt zur Spitze nicht abreißen zu lassen. Die Jungs haben die ganze Saison über super mitgezogen, immer an sich geglaubt und sich diesen Erfolg am Ende absolut verdient“, blickt Haysam Hussein auf den beschwerlichen Weg.

Erfahrung und eiserne Disziplin auf den letzten Metern

Der entscheidende Faktor für den Triumph lag in der mentalen Stärke und der unerschütterlichen Konzentration auf das eigene Leistungsvermögen, ohne sich von äußeren Einflüssen ablenken zu lassen. Der Trainer nutzte dabei seine eigene Routine, um das Team in den entscheidenden Wochen auf Kurs zu halten. „Der Schlüssel zur Meisterschaft war aus meiner Sicht die richtige Einstellung und der konsequente Fokus auf unsere eigenen Aufgaben. Durch meine langjährige Erfahrung wusste ich, dass Meisterschaften nicht in der Vorrunde, sondern oft auf den letzten Metern einer Saison entschieden werden. Deshalb haben wir uns nie von Tabellenständen oder Ergebnissen anderer Mannschaften beeinflussen lassen, sondern uns darauf konzentriert, unsere Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft hat diesen Weg hervorragend mitgetragen. Mit hoher Trainingsbeteiligung, großem Einsatz und starkem Teamgeist haben die Spieler entscheidend dazu beigetragen, dass wir am Ende verdient Meister geworden sind“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

Das ausgeprägte Wir-Gefühl als tragende Säule

Auf dem Rasen und in der Kabine zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch eine bemerkenswerte Harmonie aus. Das gegenseitige Vertrauensverhältnis bildete das Fundament für die spielerische Dominanz. Haysam Hussein hebt die besonderen charakterlichen Qualitäten seiner Mannschaft hervor: „Wir verfügen über viele Spieler mit hoher individueller Qualität, doch noch wichtiger ist das starke Wir-Gefühl innerhalb der Mannschaft. Bei uns steht nicht der einzelne Spieler im Mittelpunkt, sondern der gemeinsame Erfolg des Teams. Dazu kommt das gegenseitige Vertrauen zwischen Spielern und Trainerteam sowie der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.“

Die Urlaubsplanung im Kreis der Mannschaft läuft bereits

Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf soll die verdiente Belohnung für die Spieler nicht zu kurz kommen, auch wenn das genaue Reiseziel derzeit noch ausgehandelt wird. Die organisatorischen Planungen hierzu sind im Verein bereits angelaufen. Auf die Frage nach einer anstehenden Feierreise antwortet der Trainer kurz und pragmatisch: „Aktuell sind wir dabei, eine gemeinsame Abschlussfahrt zu planen. Wohin es genau gehen wird, steht allerdings noch nicht fest.“

Voller Vorfreude auf das Abenteuer in der höheren Liga

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt nach oben auch tatsächlich antritt, wischt die sportliche Leitung derweil sofort beiseite. Für die Fußballer ist die neue Umgebung die logische Konsequenz ihres unbändigen Einsatzes über die gesamte Spielzeit hinweg. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, entgegnet Haysam Hussein voller Tatendrang: „Selbstverständlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Wir freuen uns darauf, uns in der A-Klasse neuen Herausforderungen zu stellen.“

Personelle Kontinuität und gezielte Anpassungen im Kader

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die Weichenstellungen im Hintergrund bereits, wobei der Verein auf ein eingespieltes Fundament setzen kann. Große Erschütterungen im Gefüge sind nicht zu befürchten, was den Trainer besonders positiv stimmt. „Aktuell steht ein Abgang fest, und wir konnten bereits einen Neuzugang dazugewinnen. Ansonsten bleibt die Mannschaft zusammen, was mich besonders freut“, gewährt der Trainer einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Frühzeitiger Klassenerhalt als klares Ziel für die Zukunft

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt die sportliche Leitung betont bodenständig und richtet den Blick sachlich auf den schnellen Verbleib in der Liga, um die Basis für eine nachhaltige Entwicklung des Teams zu schaffen. Haysam Hussein gibt die Marschroute für das kommende Jahr vor: „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern und uns als Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln.“