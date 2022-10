ETW will endlich wieder drei Punkte in der Verbandsliga holen gegen den Tabellenzwölften soll es dann mit den Zählern klappen

Bergstraße. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach muss am Samstag um 19 Uhr beim Tabellen-Zwölften FFV Sportfreunde Frankfurt antreten. Die Mannschaft von ETW-Trainer Ralf Ripperger will dann möglichst wieder ein Erfolgserlebnis nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen. Doch aufgrund der aktuellen Situation schwingt zur Zeit auch etwas Frust mit bei den Wald-Michelbachern, die vor drei Wochen noch ganz oben in der Tabelle mitgemischt hatten.