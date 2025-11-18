ETV zerlegt JFV: Dritte Niederlage in Folge für Stemmann-Team

Nein, das war zu wenig. Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen verlor in der Regionalliga am Samstag mit 1:5 (0:2) gegen den Eimsbütteler TV. Es war die dritte Niederlage in Folge für das Team von Trainer Matthias Stemmann.
Beim in den vergangenen Wochen so starken ETV hatten die Gäste gut begonnen. „Wir hatten zu Beginn eine wirklich gute Phase“, so Trainer Matthias Stemmann.
Doch schon früh musste der JFV das 0:1 durch Zülfü Demirbag hinnehmen und im Verlaufe der ersten Halbzeit zeigte sich immer mehr: Die Gastgeber waren an diesem Samstag in einigen entscheidenden Bereichen schlichtweg besser als das Stemmann-Team.
Noch vor der Halbzeitpause kassiert der JFV das 0:2
„Wir hatten vor allem Probleme mit dem Umschaltspiel des Gegners. Das haben wir nicht wirklich in den Griff bekommen“, so der JFV-Coach, dessen Team noch vor der Pause das 0:2 durch Emre Sener kassierte.
Besser klappte es aus Sicht der Gäste - trotz einer taktischen Umstellung - auch in der zweiten Hälfte nicht. Für die schnellen, deutlich zweikampfstärkeren Gastgeber trafen noch Lennox Zapel und Hannes Trampnau. Auf der Gegenseite gelang Fabian Meyer nur das zwischenzeitliche 1:4.
„Der Gegner war hier heute individuell überlegen - auch gerade was die Zweikampfstärke betrifft“, so Stemmann, dessen Team damit das dritte Spiel in Folge verlor und am nächsten Samstag in Ahlerstedt den SC Borgfeld empfängt.