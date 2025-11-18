– Foto: Rolf Schmietow

ETV zerlegt JFV: Dritte Niederlage in Folge für Stemmann-Team „Der Gegner war hier heute individuell überlegen - auch gerade was die Zweikampfstärke betrifft" U19 RL N JFVA/O/B/H/H Eimsbütteler TV

Nein, das war zu wenig. Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen verlor in der Regionalliga am Samstag mit 1:5 (0:2) gegen den Eimsbütteler TV. Es war die dritte Niederlage in Folge für das Team von Trainer Matthias Stemmann.

Beim in den vergangenen Wochen so starken ETV hatten die Gäste gut begonnen. „Wir hatten zu Beginn eine wirklich gute Phase“, so Trainer Matthias Stemmann. Sa., 15.11.2025, 12:30 Uhr Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV JFV A/O/B/H/H JFVA/O/B/H/H 5 1 Abpfiff

Doch schon früh musste der JFV das 0:1 durch Zülfü Demirbag hinnehmen und im Verlaufe der ersten Halbzeit zeigte sich immer mehr: Die Gastgeber waren an diesem Samstag in einigen entscheidenden Bereichen schlichtweg besser als das Stemmann-Team. Noch vor der Halbzeitpause kassiert der JFV das 0:2