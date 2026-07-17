ETV verliert bei Vorwärts, Süderelbe mit Duftmarke, RSC geht unter

Der Eimsbütteler SV verliert beim SC Vorwärts/Wacker. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Die Testspielphase im Hamburger Amateurfußball liefert weiter Ergebnisse mit Signalwirkung. In der Auswahl des Freitags stach vor allem der SC Vorwärts/Wacker Billstedt heraus, der den Eimsbütteler TV mit 4:3 bezwang. Auch der FC Süderelbe setzte beim 4:0 gegen den TSV Sasel ein klares Zeichen, während HSV Barmbek-Uhlenhorst II beim Rahlstedter SC früh für klare Verhältnisse sorgte. Dazu meldete sich FK Nikola Tesla mit einem 5:1 gegen TuS Germania Schnelsen.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 17. Juli 2026

Vorwärts/Wacker schlägt den ETV

Das Ergebnis des Abends gelang Vorwärts/Wacker. Der stark verstärkte Klub besiegte den Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV mit 4:3 und geht mit weiter wachsendem Selbstvertrauen in die heiße Phase der Vorbereitung. Für die Billstedter ist es auch mit Blick auf den Ligastart gegen Nikola Tesla am 26. Juli ein klares Signal.

Der ETV führte nach Treffern in der 24. und 39. Minute zwischenzeitlich mit 2:1, doch Vorwärts/Wacker drehte die Partie. Uchechukwu Joshua Dimgba John traf kurz vor der Pause zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten Christian Degener und Yusuf Leon Asif für das 4:2, ehe der ETV in der 90. Minute noch einmal verkürzte. Süderelbe gewinnt Oberliga-Test klar

Auch Süderelbe setzte ein Ausrufezeichen. Im Oberliga-internen Test bei Sasel gewann die Mannschaft von Stefan Arlt deutlich mit 4:0. Der stark verstärkte FCS war früh im Spiel, führte nach zehn Minuten durch Henok Tewolde und erhöhte noch vor der Pause durch Osman Güraltunkeser und Nino Simsek.

Kurz nach dem Seitenwechsel machte Güraltunkeser mit seinem zweiten Treffer den Endstand perfekt. Für Süderelbe ist der klare Erfolg gegen einen Ligakonkurrenten ein weiterer Hinweis darauf, dass die neu formierte Mannschaft bereits früh in der Vorbereitung Wirkung entfalten kann.

BU II überrollt Rahlstedt früh Heute, 20:00 Uhr Rahlstedter SC Rahlstedt HSV Barmbek-Uhlenhorst HSV BU II 2 7 Abpfiff Einen gebrauchten Abend erlebte der Rahlstedter SC. Gegen den Landesliga-Aufsteiger Barmbek-Uhlenhorst II lag die Mannschaft von Peter Matthäus Iwosa bereits im ersten Durchgang deutlich zurück. Nach 36 Minuten stand es 0:5, kurz vor der Pause 1:6. Am Ende hieß es 2:7. Für Rahlstedt bleibt nach diesem Test vor allem die Erkenntnis, dass in den kommenden Wochen eine klare Steigerung nötig sein wird. BU II dagegen zeigte sich offensiv sehr effektiv. Simon Marklin und Simon Wattler trafen jeweils doppelt, dazu erzielten Noah Maxwell Gruber Kudjawu und Alex Damian Napierala weitere Treffer.

Nikola Tesla mit klarem Erfolg

Auch Nikola Tesla sammelte ein positives Ergebnis. Der Oberligist gewann bei Germania Schnelsen mit 5:1 und setzte damit nach den vielen Fragezeichen rund um den Kader zumindest sportlich ein erstes Zeichen. Tesla blieb nur durch die Aufstiegs-Kaskade um den ETV in der Oberliga und startet nun in eine besonders spannende Saison. Gegen den Landesliga-Aufsteiger aus Schnelsen dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Tesla in Führung ging. Nach der Pause wurde das Ergebnis dann deutlich. Zwischen der 65. und 80. Minute fielen vier weitere Treffer zum 5:0, Germania gelang in der 85. Minute nur noch der Ehrentreffer. Weitere Ergebnisse:

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 15. Juli 2026

Die Vorbereitung im Hamburger Amateurfußball läuft weiter auf Hochtouren - und der Mittwochabend hatte es in sich. In sechs Testspielen fielen insgesamt 38 Treffer. Besonders deutlich wurde es beim Auftritt des ETSV Hamburg, der beim BFSV Atlantik 97 mit 9:1 gewann.

Ebenfalls klar setzte sich Altona 93 durch. Der Regionalliga-Absteiger gewann beim VfL Lohbrügge mit 5:1. Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt zeigte sich torhungrig und besiegte Concordia Hamburg mit 5:2.

Der USC Paloma gewann sein Testspiel beim FC Alsterbrüder mit 2:0. Der TSV Buchholz 08 setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf durch. Die TuS Dassendorf gewann gegen Lüneburger SK Hansa mit 3:2.

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 16. Juli 2026

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