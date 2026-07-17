 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

ETV verliert bei Vorwärts, Süderelbe mit Duftmarke, RSC geht unter

Testspiele in Hamburg: SC Vorwärts/Wacker Billstedt schlägt den Eimsbütteler TV, FC Süderelbe gewinnt klar beim TSV Sasel und FK Nikola Tesla sendet ein erstes Signal. Deutlich verliert der Rahlstedter SC gegen einen Aufsteiger.

von red · Heute, 23:47 Uhr · 0 Leser
Der Eimsbütteler SV verliert beim SC Vorwärts/Wacker.
Der Eimsbütteler SV verliert beim SC Vorwärts/Wacker. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Die Testspielphase im Hamburger Amateurfußball liefert weiter Ergebnisse mit Signalwirkung. In der Auswahl des Freitags stach vor allem der SC Vorwärts/Wacker Billstedt heraus, der den Eimsbütteler TV mit 4:3 bezwang. Auch der FC Süderelbe setzte beim 4:0 gegen den TSV Sasel ein klares Zeichen, während HSV Barmbek-Uhlenhorst II beim Rahlstedter SC früh für klare Verhältnisse sorgte. Dazu meldete sich FK Nikola Tesla mit einem 5:1 gegen TuS Germania Schnelsen.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 17. Juli 2026

Vorwärts/Wacker schlägt den ETV

Heute, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
4
3
Abpfiff

Das Ergebnis des Abends gelang Vorwärts/Wacker. Der stark verstärkte Klub besiegte den Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV mit 4:3 und geht mit weiter wachsendem Selbstvertrauen in die heiße Phase der Vorbereitung. Für die Billstedter ist es auch mit Blick auf den Ligastart gegen Nikola Tesla am 26. Juli ein klares Signal.

Der ETV führte nach Treffern in der 24. und 39. Minute zwischenzeitlich mit 2:1, doch Vorwärts/Wacker drehte die Partie. Uchechukwu Joshua Dimgba John traf kurz vor der Pause zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten Christian Degener und Yusuf Leon Asif für das 4:2, ehe der ETV in der 90. Minute noch einmal verkürzte.

Süderelbe gewinnt Oberliga-Test klar

Heute, 19:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
0
4
Abpfiff
Auch Süderelbe setzte ein Ausrufezeichen. Im Oberliga-internen Test bei Sasel gewann die Mannschaft von Stefan Arlt deutlich mit 4:0. Der stark verstärkte FCS war früh im Spiel, führte nach zehn Minuten durch Henok Tewolde und erhöhte noch vor der Pause durch Osman Güraltunkeser und Nino Simsek.

Kurz nach dem Seitenwechsel machte Güraltunkeser mit seinem zweiten Treffer den Endstand perfekt. Für Süderelbe ist der klare Erfolg gegen einen Ligakonkurrenten ein weiterer Hinweis darauf, dass die neu formierte Mannschaft bereits früh in der Vorbereitung Wirkung entfalten kann.

BU II überrollt Rahlstedt früh

Heute, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
2
7
Abpfiff

Einen gebrauchten Abend erlebte der Rahlstedter SC. Gegen den Landesliga-Aufsteiger Barmbek-Uhlenhorst II lag die Mannschaft von Peter Matthäus Iwosa bereits im ersten Durchgang deutlich zurück. Nach 36 Minuten stand es 0:5, kurz vor der Pause 1:6. Am Ende hieß es 2:7.

Für Rahlstedt bleibt nach diesem Test vor allem die Erkenntnis, dass in den kommenden Wochen eine klare Steigerung nötig sein wird. BU II dagegen zeigte sich offensiv sehr effektiv. Simon Marklin und Simon Wattler trafen jeweils doppelt, dazu erzielten Noah Maxwell Gruber Kudjawu und Alex Damian Napierala weitere Treffer.

Nikola Tesla mit klarem Erfolg

Heute, 19:30 Uhr
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
1
5
Abpfiff

Auch Nikola Tesla sammelte ein positives Ergebnis. Der Oberligist gewann bei Germania Schnelsen mit 5:1 und setzte damit nach den vielen Fragezeichen rund um den Kader zumindest sportlich ein erstes Zeichen. Tesla blieb nur durch die Aufstiegs-Kaskade um den ETV in der Oberliga und startet nun in eine besonders spannende Saison.

Gegen den Landesliga-Aufsteiger aus Schnelsen dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Tesla in Führung ging. Nach der Pause wurde das Ergebnis dann deutlich. Zwischen der 65. und 80. Minute fielen vier weitere Treffer zum 5:0, Germania gelang in der 85. Minute nur noch der Ehrentreffer.

Weitere Ergebnisse:

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
4
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
0
3
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
1
4
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
2
4
Abpfiff

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 15. Juli 2026

Die Vorbereitung im Hamburger Amateurfußball läuft weiter auf Hochtouren - und der Mittwochabend hatte es in sich. In sechs Testspielen fielen insgesamt 38 Treffer. Besonders deutlich wurde es beim Auftritt des ETSV Hamburg, der beim BFSV Atlantik 97 mit 9:1 gewann.

Ebenfalls klar setzte sich Altona 93 durch. Der Regionalliga-Absteiger gewann beim VfL Lohbrügge mit 5:1. Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt zeigte sich torhungrig und besiegte Concordia Hamburg mit 5:2.

Der USC Paloma gewann sein Testspiel beim FC Alsterbrüder mit 2:0. Der TSV Buchholz 08 setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf durch. Die TuS Dassendorf gewann gegen Lüneburger SK Hansa mit 3:2.

Mi., 15.07.2026, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
0
2
Abpfiff

Mi., 15.07.2026, 19:30 Uhr
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
1
9
Abpfiff

Mi., 15.07.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
5
2
Abpfiff

Mi., 15.07.2026, 19:30 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Altona 93
Altona 93Altona 93
1
5
Abpfiff

Mi., 15.07.2026, 20:15 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
5
3
Abpfiff

Mi., 15.07.2026, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
3
2
Abpfiff

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 16. Juli 2026

Gestern, 20:15 Uhr
SV Grün-Weiß Harburg
SV Grün-Weiß HarburgGW Harburg
TuS Nenndorf
TuS NenndorfTuS Nenndorf
6
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
6
0
Abpfiff

Gestern, 19:45 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
FC Veddel United
FC Veddel UnitedVeddel Unt
3
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
ASV Bergedorf 85
ASV Bergedorf 85ASV Berged.
0
3
Abpfiff

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

>>> Diese Spiele finden heute im Fußballverband Hamburg statt

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