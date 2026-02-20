ETV verliert Abwehrjuwel

Der 19-jährige Innenverteidiger soll beim Club zunächst in der U23 aufgebaut werden. ETV-Trainer Can Schultz spricht von einem Schritt, „der sportlich wie menschlich sehr gut zusammenpasst“.
Der Eimsbütteler Turnverband e. V. (ETV) muss im Sommer einen seiner wichtigsten Defensivspieler ziehen lassen: Farid Dibamba wechselt zur kommenden Saison zum 1. FC Nürnberg. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wird beim Club zunächst in der U23 eingesetzt. Für Dibamba ist es der nächste Karriereschritt – für den Hamburger Oberligisten zugleich ein schmerzhafter Verlust.
Dibamba, großgewachsen und als Linksfuß für viele Trainer besonders wertvoll, galt beim ETV als Abwehrspieler mit Profil: robust in den Zweikämpfen, sauber im Stellungsspiel, auffällig stabil im Aufbau. Über Monate war er ein verlässlicher Bestandteil der Defensive und empfahl sich mit konstanten Leistungen für höhere Aufgaben.
ETV-Cheftrainer Can Schultz ordnet den Transfer in bemerkenswert klaren Worten ein – ohne jede Bitterkeit, dafür mit viel Anerkennung: „Zunächst einmal gratuliere ich dem 1. FC Nürnberg und natürlich auch Farid zu diesem Schritt, dass passt sportlich wie menschlich sehr gut zusammen“, sagt Schultz. Es ist ein Satz, der den Kern des Wechsels trifft: Dibamba geht, weil er bereit ist – und weil er in Nürnberg ein Umfeld bekommt, das ihm sportlich die nächste Stufe ermöglichen soll.
Schultz betont dabei vor allem den persönlichen Wert des Spielers: „Wir freuen uns jetzt auf die kommenden drei Monate, in denen wir jedes Training und jedes Spiel mit ihm noch einmal genießen werden.“ Der Trainer spricht nicht nur über einen talentierten Fußballer, sondern über eine Identifikationsfigur auf Zeit. „Ich war sehr dankbar, mit so einem talentierten Spieler und tollen Typen zusammenarbeiten zu dürfen“, ergänzt Schultz.
Dibambas Weg ist dabei keineswegs geradlinig, aber konsequent. Er begann seine Laufbahn beim ETV, wechselte im Juli 2021 für vier Jahre in den Nachwuchs des FC St. Pauli und kehrte 2025 zurück an den Lokstedter Steindamm. In dieser zweiten ETV-Phase entwickelte er sich sportlich wie persönlich weiter – und nutzte die Bühne, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.
Der Wechsel nach Nürnberg passt in eine Reihe von Karrieren, die zuletzt in Hamburg ihren Ausgang nahmen. Dibamba bewegt sich auf den Spuren von Otto Stange (HSV, Elversberg), Justin Njinmah (Werder Bremen), Raif Adam (Elversberg) und Nicolas Oliveira (Regensburg). Auch Piet Scobel ist ein Beispiel, das beim Club bereits greifbar geworden ist.
Scobel, 20 Jahre alt, war in der Winterpause 2025 nach Franken ins U23-Team gewechselt – und schaffte schneller als viele erwartet hatten den Sprung in den Profikader. Anfang 2026 debütierte er als Einwechselspieler in der 87. Minute. Sein Startelf-Debüt folgte am 18. Spieltag der Saison 2025/26 gegen Elversberg – und wurde mit zwei Toren zu einer dieser Geschichten, die Transfers wie den von Dibamba noch einmal aufladen: als Perspektive, als Versprechen, als Signal.
Für Dibamba beginnt dieser Weg nun im Sommer. Beim ETV bleiben bis dahin noch drei Monate – und ein Trainer, der die gemeinsame Zeit ganz offensichtlich bewusst auskosten will: „Wir freuen uns jetzt auf die kommenden drei Monate“, sagt Schultz. Es klingt wie ein Abschied, der längst begonnen hat.