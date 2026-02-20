ETV verliert Abwehrjuwel Farid Dibamba wechselt im Sommer zum 1. FC Nürnberg von red · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser

Farid Dibamba (19) wechselt im Sommer vom ETV zur U23 des 1. FC Nürnberg. – Foto: 1. FC Nürnberg

Der 19-jährige Innenverteidiger soll beim Club zunächst in der U23 aufgebaut werden. ETV-Trainer Can Schultz spricht von einem Schritt, „der sportlich wie menschlich sehr gut zusammenpasst“.

Der Eimsbütteler Turnverband e. V. (ETV) muss im Sommer einen seiner wichtigsten Defensivspieler ziehen lassen: Farid Dibamba wechselt zur kommenden Saison zum 1. FC Nürnberg. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wird beim Club zunächst in der U23 eingesetzt. Für Dibamba ist es der nächste Karriereschritt – für den Hamburger Oberligisten zugleich ein schmerzhafter Verlust. Dibamba, großgewachsen und als Linksfuß für viele Trainer besonders wertvoll, galt beim ETV als Abwehrspieler mit Profil: robust in den Zweikämpfen, sauber im Stellungsspiel, auffällig stabil im Aufbau. Über Monate war er ein verlässlicher Bestandteil der Defensive und empfahl sich mit konstanten Leistungen für höhere Aufgaben.

ETV-Cheftrainer Can Schultz ordnet den Transfer in bemerkenswert klaren Worten ein – ohne jede Bitterkeit, dafür mit viel Anerkennung: „Zunächst einmal gratuliere ich dem 1. FC Nürnberg und natürlich auch Farid zu diesem Schritt, dass passt sportlich wie menschlich sehr gut zusammen“, sagt Schultz. Es ist ein Satz, der den Kern des Wechsels trifft: Dibamba geht, weil er bereit ist – und weil er in Nürnberg ein Umfeld bekommt, das ihm sportlich die nächste Stufe ermöglichen soll. Schultz betont dabei vor allem den persönlichen Wert des Spielers: „Wir freuen uns jetzt auf die kommenden drei Monate, in denen wir jedes Training und jedes Spiel mit ihm noch einmal genießen werden.“ Der Trainer spricht nicht nur über einen talentierten Fußballer, sondern über eine Identifikationsfigur auf Zeit. „Ich war sehr dankbar, mit so einem talentierten Spieler und tollen Typen zusammenarbeiten zu dürfen“, ergänzt Schultz.