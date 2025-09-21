ETV setzt sich in Ottensen durch – Teutonia kann Chancen nicht nutzen

Der Eimsbütteler TV hat beim FC Teutonia 05 Ottensen einen 3:1-Erfolg gefeiert und damit die Niederlage gegen Süderelbe gut weggesteckt. Die Gäste zeigten sich früh konsequent: Josh Lesley Görtzen (6.) und Merlin Sinanovic (14.) brachten ETV mit 2:0 in Führung, ehe Delali Pascal Srougbo (17.) für Teutonia verkürzte. Jasper Hölscher (29.) stellte noch vor der Pause den 3:1-Endstand her.
Teutonias Trainer Mehdi Madani sah trotz der Niederlage Parallelen zur Leistung seines Teams: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften wollten Fußball spielen, das hat man über 90 Minuten gesehen. Leider sind wir früh mit 0:2 in Rückstand geraten, was uns natürlich nicht in die Karten gespielt hat. Trotzdem haben wir uns zurück gekämpft, das 2:1 gemacht, waren wieder voll im Spiel. Dann kassieren wir das 3:1, das war bitter.“
Madani hob die spielerische und taktische Leistung seiner Mannschaft hervor: „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Topteam der Liga, einem klaren Meisterschaftsanwärter, auf Augenhöhe mithalten können. Der Unterschied lag heute in der Effizienz. ETV war in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger und hat die klaren Chancen konsequent genutzt. Wir hatten ebenfalls Möglichkeiten, waren im letzten Drittel aber nicht zielstrebig oder präzise genug.“
Ein besonderes Element für Madani war die persönliche Verbindung zu vielen Akteuren aufgrund der langjährigen Tätigkeit beim ETV.: „Ich habe mit Can zusammen die 2006er in der U17-Regionalliga trainiert, mit Martin die 2002er in der U17 Regio und mit Luke die U23. Viele Jungs auf dem Platz kenne ich noch aus dieser Zeit. Da steckt viel gemeinsame Geschichte drin. Es ist immer etwas Besonderes, auf alte Weggefährten zu treffen.“
FC Teutonia 05 Ottensen – Eimsbütteler TV Hamburg 1:3 (1:3)
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller, Caner Levent Bektas, Delali Pascal Srougbo, Eris Ibrahimi, Oleh Demchuk, Mustafa Efe Aktürk (56. Arsen Kusyi), Efekan Calikoglu (64. Arbes Tahirsylaj), Elias Assiaw (64. Soobin Jung), Elia Boachie Boakye (78. Abednego Daams) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Eimsbütteler TV Hamburg: Nathanael Obeng Sallah, Samuel Abiodun Olayisoye, Jean De Chatrie-Doegl, Jay Archard (84. Sherif Al-Amin Adebayo Mustapha Jinadu), Farid Maboa Dibamba, Dilan Karim Mohamed, Jasper Hölscher, Josh Lesley Görtzen (84. Oguzhan Gücyeter), Tom Politz (93. Leonard Mai), Abdul-Bassitou Alassani (68. Gabriel Balde), Merlin Sinanovic (93. Dilan Karim Mohamed) - Trainer: Can Timo Schultz
Schiedsrichter: Mark Niklas Späth (Börnsen)
Tore: 0:1 Josh Lesley Görtzen (6.), 0:2 Merlin Sinanovic (14.), 1:2 Delali Pascal Srougbo (17.), 1:3 Jasper Hölscher (29.)