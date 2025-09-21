ETV setzt sich in Ottensen durch – Teutonia kann Chancen nicht nutzen

Der Eimsbütteler TV hat beim FC Teutonia 05 Ottensen einen 3:1-Erfolg gefeiert und damit die Niederlage gegen Süderelbe gut weggesteckt. Die Gäste zeigten sich früh konsequent: Josh Lesley Görtzen (6.) und Merlin Sinanovic (14.) brachten ETV mit 2:0 in Führung, ehe Delali Pascal Srougbo (17.) für Teutonia verkürzte. Jasper Hölscher (29.) stellte noch vor der Pause den 3:1-Endstand her.

Teutonias Trainer Mehdi Madani sah trotz der Niederlage Parallelen zur Leistung seines Teams: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften wollten Fußball spielen, das hat man über 90 Minuten gesehen. Leider sind wir früh mit 0:2 in Rückstand geraten, was uns natürlich nicht in die Karten gespielt hat. Trotzdem haben wir uns zurück gekämpft, das 2:1 gemacht, waren wieder voll im Spiel. Dann kassieren wir das 3:1, das war bitter.“

Madani hob die spielerische und taktische Leistung seiner Mannschaft hervor: „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Topteam der Liga, einem klaren Meisterschaftsanwärter, auf Augenhöhe mithalten können. Der Unterschied lag heute in der Effizienz. ETV war in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger und hat die klaren Chancen konsequent genutzt. Wir hatten ebenfalls Möglichkeiten, waren im letzten Drittel aber nicht zielstrebig oder präzise genug.“